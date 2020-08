Céu fechado indica chegada da chuva após quase dois meses de estiagem na Capital

Inmet emitiu alerta de tempestade para Campo Grande e mais de 50 municípios do interior do Estado

O céu fechou na tarde deste sábado (15) em Campo Grande indicando que podem ocorrer pancadas de chuva nas próximas horas, pondo fim a estiagem depois de 50 dias. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu alerta para tempestade na Capital e outros 51 municípios do Estado.





O alerta é para chuva de 30 a 100 milímetros com queda de granizo e ventos fortes.





A previsão para Campo Grande é de noite de sábado com muitas nuvens e chuva isolada. No domingo o céu continua carregado com pancadas de chuva isolada.





O alerta de tempestade também é válido até o fim da noite deste sábado para Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aquidauana, Aral Moreira, Batayporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caarapó, Caracol, Coronel Sapucaia, Corumbá, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí e Ivinhema.





Também estão em alerta Japorã, Jardim, Jateí, Juti, Ladário, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho, Rio Brilhante, Sete Quedas, Sidrolândia, Tacuru, Taquarussu, Terenos, Vicentina e Amambai.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Gabriel Neris