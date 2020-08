Nascidos em julho recebem saque emergencial do FGTS nesta segunda-feira (10)

O saque para os aniversariantes de julho, porém, só será autorizado a partir de 17 de outubro

As pessoas que têm contas ativas ou inativas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) e que nasceram em julho irão receber o valor do FGTS Emergencial na próxima segunda-feira (10). Os trabalhadores poderão sacar até R$ 1.045.





O dinheiro está sendo liberado para as contas digitais dos trabalhadores, com movimentação através do aplicativo Caixa Tem. O saque para os aniversariantes de julho, porém, só será autorizado a partir de 17 de outubro. O crédito para os nascidos em agosto será realizado no dia 24 de agosto, com saque também em 17 de outubro.





Através do aplicativo, os trabalhadores podem pagar boletos sem precisar esperar até a data do saque. O saque emergencial do FGTS faz parte das medidas do Governo Federal para enfrentamento ao novo coronavírus. Para saber se você tem direito e qual valor irá receber, basta acessar o site da Caixa





Valor de até R$ 1.045 por trabalhador





O limite que cada um poderá movimentar é de R$ 1.045. Se o trabalhador tiver mais de uma conta, o dinheiro será retirado primeiro das contas relativas a contratos de trabalho antigos, com início por aquelas que tiverem o menor saldo.





Depois, o dinheiro poderá ser retirado de contas ativas, com início também por aquela que tiver menor saldo. De qualquer modo, o valor total não pode passar de R$ 1.045.





Quanto tenho direito?





Quem tem dúvidas sobre qual valor tem disponível no fundo de garantia e quando o dinheiro ficará disponível pode consultar:





