Motorista de Palio morre em acidente com carreta na BR-262

Com impacto da batida, Roberto morreu na hora e corpo ficou preso nas ferragens

Palio colidiu de frente com carreta tritrem ©Rio Pardo News

Roberto Garcia Santos, 33 anos, morreu na madrugada desta segunda-feira (31) após se envolver em um acidente na BR-262, próximo a Ribas do Rio Pardo, cidade distante 97 quilômetros de Campo Grande.





Conforme o site Rio Pardo News, Roberto seguia com o Fiat Palio, pela rodovia sentido Ribas do Rio Pardo quando teria invidado a pista contrária e batido de frente com a carreta tritrem carregada de madeira.





Roberto morreu no local e o corpo ficou preso às ferragens, precisando ser retirado por uma equipe do Corpo de Bombeiros da Capital, já o passageiro, que não teve a identidade divulgada, não teve nenhum ferimento.





O motorista da carreta também não sofreu nenhum ferimento.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Ana Paula Chuva