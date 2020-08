Dois concursos com salários de até R$ 12,4 mil estão com vagas abertas em MS

Dois concursos públicos estão com vagas abertas em Mato Grosso do Sul. Os salários iniciais podem chegar a R$ 12,4 mil, dependendo da função desejada. Existem oportunidades em diversos cargos, destinadas a candidatos de todos os níveis de escolaridade.

A Prefeitura Municipal de Bandeirantes, distante 70 quilômetros de Campo Grande, está com inscrições abertas de concurso para preencher 126 vagas. Os salários variam de R$ 1.065,75 a R$ 12,4 mil com a carga horária de 20 a 40 horas semanais. As inscrições terminam no dia 20 de setembro e devem ser realizadas pelo site da Fapec. A prova está prevista para o dia 4 de outubro. Em razão da pandemia do novo coronavírus (covid-19) e das recomendações pelo Governo Estadual, as provas escritas podem ser suspensas e, posteriormente, reagendadas. Há oportunidades para todos os níveis de escolaridade.

