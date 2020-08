Jovem de 23 anos é morta com tiros no rosto no Aero Rancho

A briga aconteceu após uma discussão entras às duas, que estariam tendo relacionamento com um mesmo homem

Jovem identificada como Carolina Leandro Solto, de 23 anos, foi assassinada a tiros no início da tarde desta segunda-feira (31), em uma residência próxima a um campo de futebol no Jardim Aero Rancho, em Campo Grande.

Informações preliminares apontam que a vítima levou dois tiros no rosto e um na perna. Ela estaria no imóvel com amigos desde ontem. Outras meninas que estavam no local também teriam sido supostamente baleadas.





A jovem chegou a ser socorrida, mas morreu dentro da viatura do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).

Ainda conforme testemunhas, a briga aconteceu após uma discussão entras às duas, que estariam tendo relacionamento com um mesmo homem. A suspeita também de disputa por ponto de drogas.





O caso vai ser registrado na Depac Cepol.