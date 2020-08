DOURADOS| 56ª Expoagro: feira agropecuária é adiada para maio de 2021

Maior feira agropecuária do Estado aconteceria de 15 a 24 de maio e chegou a ser adiada para setembro; com novo adiamento, evento fica para maio de 2021

Por conta da pandemia, 56ª Expoagro é novamente adiada; maior feira agropecuária do Estado irá acontecer de 14 a 23 de maio de 2021

A direção do Sindicato Rural de Dourados comunica aos expositores, patrocinadores e ao público em geral que a entidade decidiu por novo adiamento da 56ª Expoagro, desta vez para 2021. Considerada a maior feira agropecuária do Estado, a 56ª edição da Expoagro aconteceria de 15 a 24 de maio no Parque de Exposições João Humberto de Carvalho, em Dourados, e chegou a ser adiada para setembro. No entanto, em cumprimento ao Decreto Municipal nº 2.511, de 06 de abril de 2020, que suspende a realização de eventos com aglomeração no município, a feira segue suspensa. A nova data para realização da 56ª Expoagro será de 14 a 23 de maio de 2021, desde que não haja impedimento imposto pelo poder público.





O Sindicato Rural de Dourados lamenta a situação que vem ocorrendo por todo o mundo, causada pelo novo coronavírus. A entidade entende a pertinência da suspensão e adiamento de eventos pelo poder público, incluindo a 56ª Expoagro, considerando a grande aglomeração e circulação de pessoas na feira, o que não é recomendável neste momento.





O Sindicato Rural de Dourados continuará acompanhando os fatos e as determinações do poder público e acredita que, com a ajuda e colaboração de todos, superaremos esta crise de saúde o mais breve possível.





Ingressos e passaportes





Quanto aos consumidores que já adquiriram ingressos e passaportes para os shows inicialmente agendados para acontecer entre 15 e 24 de maio de 2020, estes terão acesso à apresentação do mesmo artista, em caso de reagendamento para nova data entre 14 e 23 de maio de 2021.





Nos casos em que o show for cancelado, o consumidor que já tiver efetuado o pagamento terá direito a um crédito para o uso ou abatimento na compra de ingressos e passaportes para os shows que serão posteriormente agendados durante a realização do evento, conforme previsto na Lei Federal nº 14.046, de 24 de agosto de 2020.





Sobre a Expoagro





A 56ª Expoagro é realizada pelo Sindicato Rural de Dourados e organizada pela Agropec Eventos. A feira conta com o patrocínio da São Bento Incorporadora, Hotel 10, Senar e Unigran.





O evento traz ao público as últimas novidades do mercado agrícola e pecuário, além de ampla área expositora, leilões, palestras, simpósios e shows musicais, entre outras atrações.





O projeto Fazendinha, que tem como objetivo capacitar trabalhadores e produtores rurais, também mantém a programação durante a feira e irá inovar com a realização de oficinas técnicas gratuitas e visitações de treinamento para a produção de hortifruti, projeto Mais Leite, piscicultura, ovinocultura e gado de corte, executados em parceria com o Senar e Famasul.





ASSECOM