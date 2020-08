Domingo começou gelado, mas máxima deve chegar aos 34°C em MS

A onda de frio continua atuando sobre o Estado, mas a previsão é de ligeira elevação nas temperaturas





A onda de frio continua atuando em Mato Grosso do Sul neste domingo (23), em Campo Grande o dia começou com termômetros marcando 13°C, mas a apesar disso a previsão é de leve elevação nas temperaturas e a máxima deve chegar aos 26°C na Capital. Não há expectativa de chuva.





Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a umidade relativa do ar segue alta em grande parte do Estado, exceto nas regiões norte e nordeste. Os índices variam de 40% a 95%.





Mas apesar da rápida elevação nas temperaturas neste domingo, o frio deve atuar em MS até a próxima terça-feira (25) e os termômetros começam a subir a partir de quarta-feira (26) com previsão de tempo firme, céu parcialmente nublado e sem expectativa de chuva.





Para Sonora e Coxim a máxima hoje deve ser de 34°C, as temperaturas mais altas do Estado neste domingo. Em Chapadão do Sul os termômetros chegam aos 32°C e em Corumbá 31°C. Água Clara deve bater os 30°C, Paranaíba, Aquidauana, Miranda e Três Lagoas 29°C a máxima. Porto Murtinho 27°C, Jardim 26° e Dourados, Ivinhema e Bataguassu 24°C. Em Sete Quedas a máxima não ultrapassa a casa dos 21°C.





Por Ana Paula Chuva