Homem é morto com dois tiros durante Operação Regresso contra PCC em Campo Grande

Ele foi morto durante cumprimento de mandato do Gaeco nesta sexta-feira (28)

Um homem foi morto a tiros na manhã desta sexta-feira (28), em Campo Grande, no bairro José Abrão durante cumprimento de mandados na deflagração da Operação Regresso contra a facção criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital). São cumpridos mandados em Campo Grande e Dourados.





Identificado como Cleyton Medeiros, o rapaz foi morto com dois tiros por volta das 6 horas da manhã desta sexta (28), quando policiais do Bope cumpriam mandados de prisão da Operação Regresso contra a facção criminosa PCC. Ele chegou a ser socorrido e levado para a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Vila Almeida, mas já chegou morto. Ele tinha dois ferimentos de tiros.





Uma mulher também foi alvo da operação, no bairro Rita Vieira. Em Dourados são cumpridos cinco mandados e três pessoas já foram presas.





Em julho, foram deflagradas a operação Ponto Cego e Flashback contra a facção criminosa que cumpriu mais 40 mandados. A facção criminosa comemora a sua criação no dia 31 de agosto, quando completa 27 anos de existência.





Fonte: Midiamax

Por: Thatiana Melo