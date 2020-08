AUXÍLIO EMERGENCIAL| Começa mais um ciclo de pagamentos nesta sexta-feira; veja novo calendário

Pagamentos deste novo ciclo terminam no dia 30 de setembro

A Caixa Econômica Federal inicia mais um ciclo de pagamentos do auxílio emergencial. Nesta sexta-feira (28), recebem os nascidos em janeiro e os beneficiários do Bolsa Família com NIS (Número de Inscrição Social) terminado em 9.





Num primeiro momento, o dinheiro ficará em uma conta poupança digital da Caixa Econômica Federal . O recurso só poderá ser utilizado para pagamento de contas e boletos ou para fazer compras via QR Code e cartão de débito virtual. Somente depois, conforme outro calendário, é que será permitida a realização de saques e transferências.





Não importa em qual etapa o beneficiário esteja, ele deve receber um pagamento por ciclo até ter completado cinco parcelas — que é máximo aprovado até agora.





Veja quais parcelas serão pagas:



1ª parcela: quem se cadastrou com ajuda de funcionários dos Correios entre 8 de junho e 2 de julho

1ª parcela: quem foi aprovado depois de contestar o cadastro entre 3 de julho e 16 de agosto

2ª parcela: quem teve o cadastro aprovado em julho

2ª parcela: quem foi aprovado depois de contestar o cadastro entre 24 de abril e 19 de junho

3ª parcela: quem começou a receber o auxílio entre o final de junho e o começo de julho

4ª parcela: quem começou a receber o auxílio em maio

5ª parcela: quem começou a receber o auxílio em abril





Por: Gabriel Maymone