EMPREGOS| JBS abre 600 vagas para várias funções em 6 municípios do Estado

A JBS abriu mais de 600 vagas de emprego em unidades de Campo Grande, Caarapó, Dourados, Naviraí, Nova Andradina e Terenos. Os interessados sem experiência também podem participar do processo seletivo. A Companhia oferecerá capacitação técnica para cada função.





Para concorrer, os candidatos devem entrar em contato com a planta de interesse para checar a documentação necessária e agendar a entrevista. As oportunidades são para as atividades de corte, abate e desossa de carnes de bovinos, aves e suínos. Também há posições disponíveis nos centros de distribuição, lojas, incubadoras de aves e nas fábricas de ração da empresa em várias regiões.





Serviço





Agende a sua entrevista pelos telefones: Campo Grande (67) 2107-2500 / (67) 4009-751, Caarapó (67) 3498-1423, Dourados (Seara) (67) 3411-2047, Naviraí (67) 3409-6753 / (67) 3409-6765, Nova Andradina (67) 3449-2205 / (67) 3449-2278, Terenos (67) 4009-7554.





Por Viviane Oliveira