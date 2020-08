ALCINÓPOLIS| Secretaria Municipal de Desenvolvimento incentiva a diminuição de sacolas plásticas através do programa Consumo Consciente no Município

A Prefeitura Municipal de Alcinópolis por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e em parceria com a Associação Comercial de Alcinópolis, formalizou hoje o Acordo Setorial para diminuição do uso de sacolas plásticas nos supermercados do município. Esta Política é fruto de um longo planejamento executado pelo corpo técnico da Secretaria de Desenvolvimento que identificou inúmeros impactos ambientais no descarte das sacolas plásticas no território municipal. Estes materiais não são comercializados pela Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis e acabam sendo carregados pelos ventos até pastos de propriedades vizinhas da Cooperativa e do Aterro de Inertes Municipal podendo levar os gados a uma intoxicação além de gerar interrupção ao serviço dos cooperados que precisam removê-los dos pastos para evitar transtornos.

O acordo feito entre Prefeitura e Supermercados do Município determina que a partir do dia 15 de Setembro será imposta uma taxa de R$ 0,05 às sacolas plásticas nos supermercados do município visando a diminuição do uso das embalagens plásticas pelos consumidores. A medida foi tomada principalmente com foco na sustentabilidade e visa, sobretudo, a redução de impactos ambientais decorrentes do descarte de embalagens plásticas, além disso abre um novo mercado de possibilidades para a comercialização de Sacolas retornáveis feitas por costureiras locais.





O projeto faz parte do Programa Consumo Consciente estabelecido através da Lei nº 459/2019 que tem como objetivo a redução dos plásticos descartáveis no município de Alcinópolis.









ASSECOM