EMPREGOS| Candidatos de concurso do Detran-MS de 2014 são chamados para exame psicotécnico

Candidatos deverão comparecer entre os dias 11 e 14 de agosto para exame

Sede do Detran-MS em Campo Grande

A SAD (Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização) publicou edital nesta quinta-feira (6) com a convocação de candidatos aprovados em concurso público do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) de 2014. Candidatos foram chamados para o exame de aptidão mental.