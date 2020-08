Emenda do deputado Neno Razuk viabiliza compra de veículo para Casa Peniel, na Capital

Recursos de emenda parlamentar destinada pelo deputado estadual Neno Razuk viabilizou a aquisição de um veículo para a Casa Peniel, em Campo Grande. O local existe há 26 anos e atende crianças vítimas de violência, oferecendo acompanhamento educacional, social, encaminhamento para atendimento médico, além da realização de práticas recreativas.





Segundo a assistente social da instituição, Zeli de Souza Rodrigues, o veículo fará parte do projeto Mobilidade Peniel, promovendo deslocamentos para projetos culturais e recreações externas, entre outras demandas, possibilitando a convivência comunitária e a melhoria da qualidade de vida das crianças acolhidas em medida de proteção.





Atualmente a Casa está com 12 crianças em acolhimento. Durante a pandemia do novo coronavírus, um total de 13 reintegrações estão sendo assistidas e 10 famílias recebendo apoio como orientação e alimentos. “A iniciativa do deputado Neno Razuk fortalece o trabalho de enfrentamento à violação de direitos de crianças e adolescentes em situação de risco. Um dos principais papéis do poder público ativo é colaborar com a transformação social na sociedade, contribuindo com ações de promoção, prevenção e correção quanto aos direitos fundamentais de crianças e adolescentes, promovendo um futuro de esperança, perspectivas e muitas possibilidades. Que iniciativas como esta possam ser recorrentes em favor de meninos e meninas acolhidos nas instituições em Campo Grande e em todo Estado”, declarou.





O deputado ressaltou a importância de olhar com atenção para essas instituições que contribuem para a transformação da vida de tantas famílias.





