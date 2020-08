Aprovado parecer da CCJ Projeto de Utilidade Pública para entidade que atua na prevenção ao suicídio

Foi aprovado hoje (5), o parecer da CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) o Projeto de Lei 111/2020 , de autoria do deputado estadual Cabo Almi (PT), que declara de utilidade pública estadual a Associação Grupo Amor Vida Arthur Hokama (GAV), que atua, na condição de terceiro setor em prol dos sul-mato-grossenses, prevenindo o suicídio.





O parecer foi aprovado por unanimidade e passa agora a tramitar pelas demais comissões para em seguida ser votado em plenário em caráter definitivo e ser transformado em lei estadual, após a sanção do governador do Estado.





Cabo Almi, autor da matéria, elenca as razões que o levaram a apresentar o projeto de lei. “A Associação Grupo Amor Vida Arthur Hokama presta serviços relevantes por meio de atendimento telefônico e palestras à comunidade, contribuindo na prevenção ao suicídio e colaborando com a valorização da vida”, ressaltou o parlamentar.





O projeto nasceu para atender o desejo das voluntárias e representantes da entidade GAV, Fátima M. da Cunha e Neusa Dolores Mossini, que solicitaram pelo Ofício nº 7/2020, assinado pelo seu presidente Gerson Mardine Fraulob, a elaboração de um projeto de lei que permita a entidade ser oficializada no rol das entidades de Utilidade Pública Estadual.





Com a Lei sancionada e publicada, a entidade pode fazer parcerias com o Estado e ampliar o seu leque de atendimentos de forma mais adequada para as pessoas necessitadas e que precisam viver em paz.





