Dupla que atirou e matou policial civil em tentativa de assalto é presa

Os dois bandidos envolvidos na tentativa de assalto que terminou na morte do policial civil Joel Benitez, de 53 anos, na tarde desta quinta-feira (20), foram presos minutos após o crime. De acordo com as primeiras informações, pelo menos um deles foi atingido por tiro efetuado pela vítima, que reagiu após os criminosos atirarem contra ela.





A abordagem dos assaltantes aconteceu em frente à casa da filha do policial civil, na Rua Tupi, esquina com a Rua Potiguaras, pouco antes das 17h. Um dos envolvidos foi identificado como Mateus Fernandes, de 21 anos.

Joel tinha 53 anos e estava há mais de 10 atuando na polícia civil - Reprodução/Facebook Câmeras de segurança na região flagraram o momento em que a vítima é abordada pela dupla. Armados, os rapazes parecem apontar o revolver para um morador que abre o portão e, seguida, atiram contra o policial, que reage.





Segundo apurado pela reportagem, a prisão dos bandidos foi feita por policias do GOI (Grupo de Operações e Investigações), parceiros de Joel, que pertencia ao grupo.





O crime





De acordo com as primeiras informações, pelo menos 4 tiros atingiram o policial, mas pelos menos seis teriam sido disparados no local. A vítima chegou a ser socorrido e levado a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Leblon, mas não resistiu e morreu por volta das 17h16.





Durante o trabalho de equipes da Polícia Civil e perícia, ruas da região foram fechadas. Pelo menos seis viaturas policiais estão no local.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Liniker Ribeiro e Geisy Garnes