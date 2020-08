Deputado Herculano Borges envia recurso financeiro para Escola e Hospital em Campo Grande

O Deputado Herculano Borges fez o envio de emenda parlamentar para Associação de Auxilio e Recuperação dos Hansenianos-Hospital São Julião. O Objetivo é para o Incremento e sustentabilidade aos serviços e à capacidade de atendimento do Hospital São Julião.





Herculano que é um defensor da educação, enviou para a Escola estadual Professor Emygdio Campos Widal o valor de 40 Mil para aquisição e adequação de aparelhos de ar condicionado, cortina para ar condicionado, aparelho para projeção (Data show) e mesa de som, visando à melhoria do desempenho pedagógico de seus alunos.





“O Hospital São Julião é referência em atendimento e merece toda a atenção do poder público e como Professor entendo as necessidades de uma escola, por isso foi enviado e pago este recurso para Escola Estadual Professor Emydio Campos Widal que desenvolve um excelente trabalho com seus alunos”. Herculano Borges.





ASSECOM