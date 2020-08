Decreto do deputado Evander Vendramini que torna Carnaval de Corumbá patrimônio de MS é aprovado na Alems

Foi aprovado hoje, 13, o Projeto de Decreto Legislativo 54/2020, de autoria do deputado estadual Evander Vendramini (Progressistas), na sessão da Assembleia Legislativa. O projeto declara o Carnaval de Corumbá como patrimônio imaterial, histórico, artístico e cultural de Mato Grosso do Sul.





A classificação da festa como patrimônio cultural do Estado ajudará a divulgar e valorizar o maior carnaval do Centro-Oeste brasileiro, pois ao ser decretado patrimônio público, o Carnaval de Corumbá estará habilitado a receber mecanismos de proteção, tanto no que diz respeito à sua manutenção e conservação, quanto à sua eventual alienação ou alteração.





“Tornar o carnaval corumbaense patrimônio cultural vai determinar sua salvaguarda, garantindo sua continuidade e preservação, de forma a assegurar que as gerações futuras conheçam seu passado, tradições, história, costumes, cultura e identidade”, afirmou o autor do projeto.





O parlamentar agradeceu os votos de aprovação dos demais parlamentares e lembrou da importância da festa para a população corumbaense. “O Carnaval de Corumbá, assim como a Festa de São João, além de proporcionarem diversão, desenvolvem a região, geram renda para a população e incentivam a economia local. O carnaval corumbaense a folia mais organizada do Estado e a mais bonita do Brasil”, ressaltou o deputado progressista. Somente em 2020, o carnaval corumbaense movimentou cerca de R$15 milhões a mais na economia local.





Por: Adriana Viana