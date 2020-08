Deputado Felipe Orro libera R$ 1,8 milhão em emendas parlamentares para 17 cidades de MS

O governo do Estado anunciou o pagamento do restante das emendas parlamentares de autoria do deputado estadual Felipe Orro solicitadas em 2019. Os recursos serão aplicados em ações e projetos nas áreas da Saúde e Educação em 17 municípios de Mato Grosso do Sul e totalizam R$ 1.830.000,00. O deputado agradeceu e elogiou os esforços do governador Reinaldo Azambuja para atender o Parlamento, mesmo ante as dificuldades impostas pela pandemia. “O governo foi atencioso e ágil na liberação dos recursos. De nossa parte, procuramos atender as áreas de maior importância pela sociedade e que foram também as mais atingidas na pandemia”, disse Felipe Orro.





Felipe destacou Campo Grande e Aquidauana como as cidades que receberam os maiores valores na área da Saúde: R$ 200 mil e R$ 330 mil, respectivamente. Já para a Educação, o deputado destinou R$ 320 mil para 8 instituições de ensino de Aquidauana e R$ 240 mil enviados para seis escolas estaduais de Anastácio. Em Aquidauana e Anastácio os repasses são históricos, nunca houve investimento desse montante destinado na região por um único parlamentar.





Entre as escolas estaduais beneficiadas em Aquidauana estão a Marechal Deodoro da Fonseca, Antônio Salústio Areias, Professora Marly Russo Rodrigues, Candido Mariano, Coronel José Alves Ribeiro, Dóris Mendes Trindade, Escola Indígena Domingos Veríssimo Marcos - Mihin e Felipe Orro. Todas receberam R$ 40 mil cada.





As instituições de ensino contempladas em Anastácio foram: Romalino Alves de Albres, Escola Indígena Guilhermina da Silva, Maria Correa Dias, Roberto Scaff, Escola Deputado Carlos Souza Medeiros e Carlos Drummond de Andrade.





Bonito foi outro destino selecionado pelo deputado para aplicação do recurso de R$ 40 mil, enviado à Secretaria Municipal de Educação. Solicitados pela direção de cada instituição de ensino como prioridades, os recursos chegam em boa hora nos municípios, momento que passam por extrema dificuldade decorrente à crise da Covid-19 que abalou o mundo.





Agora, as escolas poderão investir na compra de novos computadores, tela retrátil, cadeiras, caixa acústica, liquidificador, bebedouros, condicionadores de ar, freezer, torneira, projetores multimídia, lousas, caixas de som com microfone, câmeras de segurança, data show, lousa de vidro, uniformes, etc.





Saúde





Duas emendas de R$ 40 mil são destaques na área da Saúde, destinadas a Bodoquena e Dois Irmãos do Buriti. Ambas serão aplicadas para a compra de um veículo que deve atender pacientes da Apae de Bodoquena, e outro para Secretaria de Saúde de Dois Irmãos.





Outras cidades beneficiadas na área da Saúde com emendas de Felipe Orro são: Aquidauana (R$330 mil), Bela Vista R$ (40 mil), Bodoquena (R$ 40 mil), Campo Grande (R$ 200 mil), Caracol (R$ 40 mil), Chapadão do Sul (R$ 60 mil), Coxim (R$ 40 mil), Dois Irmãos do Buriti (R$ 40 mil), Guia Lopes da Laguna (R$ 60 mil), Jardim (R$ 80 mil), Maracaju (R$ 80 mil), Nioaque (R$ 40 mil), Nova Alvorada do Sul (R$ 60 mil), Rio Negro (R$ 60 mil) e Rochedo (R$ 60 mil).





ASSECOM