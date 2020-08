PANDEMIA| Em 24 horas MS registra 510 casos novos de coronavírus

Nesta sexta-feira, dia 21 de agosto, o boletim epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde trouxe a confirmação de mais 510 exames positivos para o novo coronavírus (Covid-19). Com isso, o número de casos confirmados da doença no Estado 40.711.





Entre os municípios com maior número de novas confirmações, Campo Grande aparece com 251 novos casos. Corumbá aparece com 38. Dourados com 34 novos casos e Três Lagoas com 19.





Dos 40.711 casos confirmados, 5.534 estão em isolamento domiciliar, 33.946 estão sem sintomas e já estão recuperados e 535 estão internados. Seis pacientes internados são procedentes de fora do Estado.





Na macrorregião de Campo Grande 77% dos leitos já estão ocupados, de Dourados 71%, macrorregião de Três Lagoas 42% dos leitos ocupados e macrorregião de Corumbá com 67% de ocupação.





Foram registrados ainda nove óbitos, passando para 696 mortes pela doença em Mato Grosso do Sul, mantendo a taxa de letalidade, 1,7%. Os óbitos foram seis em Campo Grande. Corumbá, Dois Irmãos do Buriti, Aparecida do Taboado e Chapadão do Sul registraram um óbito cada.





Os casos suspeitos em investigação tiveram as amostras encaminhadas para o Lacen, e os resultados ficam prontos entre 24 a 72 horas, após o recebimento das amostras.





Por: Katiuscia Fernandes