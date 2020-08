Deficiente visual morre atropelado por carro ao tentar atravessar avenida

Acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira (28), na avenida Guaicurus, no Jardim Monumento.

Homem foi atropelado na Avenida Guaicurus, em Campo Grande ©Bruno Henrique

Um deficiente visual de 54 anos morreu na manhã desta sexta-feira (28), em Campo Grande, após ser atropelado por um carro que era conduzido por um homem sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O acidente ocorreu na avenida Guaicurus, no Jardim Monumento.





Segundo o Batalhão de Polícia Militar de Trânsito (BPMTran), Edson Carlos da Silva Carvalho, atravessava a avenida para chegar a um ponto de ônibus quando foi atingido pelo carro. Ele chegou a ser socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), mas não resistiu e morreu no local.





De acordo com a polícia, o ponto de ônibus fica a cerca de 50 metros de distância da casa de Edson. O trecho não tem faixa de pedestre e nem redutores de velocidade.





O motorista do carro que atropelou o deficiente permaneceu no local. Foi submetido ao teste do bafômetro que deu resultado negativo para o consumo de bebida alcoólica.





Segundo apurado pela polícia, o motorista trabalha em uma oficina mecânica próxima ao local do acidente. Mesmo sem ter CNH ele seria o encarregado de testar os veículos dos clientes após os reparos, antes da entrega aos proprietários.





O veículo envolvido no acidente, inclusive, seria de um cliente, que o suspeito estava testando.

Homem que trabalhava em oficina e que não tinha CNH atropelou e matou deficiente visual em avenida de Campo Grande nesta sexta-feira (28) ©BPMTran/Divulgação





Local do acidente fica a cerca de 50 metros da casa da vítima no Jardim Monumento em Campo Grande ©BPMTran/Divulgação









Por Brenda Machado e Juliene Katayama