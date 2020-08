Cantora Vanusa é diagnosticada com Alzheimer

Cantora Vanusa Celso ©Akin/Dedoc

A família da cantora Vanusa divulgou, na noite deste domingo, que ela foi diagnosticada com Alzheimer e está sob cuidados médicos. Vanusa tem 72 anos e, segundo a família, já apresentava sinais da doença há alguns anos.





O neurologista Diogo Haddad, do Hospital 9 de Julho, está disponível para falar sobre Alzheimer, explicar como a doença se manifesta e como é feito o diagnóstico.





