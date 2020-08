BATAGUASSU| Câmara Municipal retoma atividades após recesso parlamentar

A Câmara de Vereadores de Bataguassu retoma nesta segunda-feira, dia 3 de agosto, as atividades legislativas após o fim do recesso parlamentar realizado de 1º a 31 de julho.





A 18ª Sessão Ordinária tem início às 18h30 (horário de Brasília), mas devido a pandemia da Covid-19, o espaço estará fechado ao público obedecendo as normas de prevenção e combate ao vírus.





A sessão pode ser acompanhada através de transmissão ao vivo pelo site da Câmara por meio deste link





Durante o recesso, a Câmara de Vereadores manteve as atividades administrativas, ficando suspensas somente as sessões plenárias. Os gabinetes e os setores administrativos funcionaram no período.





A Câmara de Vereadores de Bataguassu fica localizada na rua Recanto, 82, no bairro Jardim Santa Luzia.