Caixa deposita FGTS para nascidos em agosto e libera saque no Bolsa Família

Caixa libera dois pagamentos nesta segunda-feira: FGTS emergencial e saque do auxílio no Bolsa Família

A Caixa deposita nesta segunda-feira (dia 24) até R$ 1.045 do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para os nascidos no mês de agosto. Os valores serão depositados em poupanças digitais e a quantia pode ser usada para pagamentos de boletos e compras online.





O calendário de pagamento prossegue apesar da MP (Medida Provisória) 946, que garantia os saques, ter perdido a validade em 4 de agosto. Segundo a Caixa, o cronograma será mantido com base no princípio da segurança jurídica.





O saque para quem recebe hoje só será liberado em 17 de outubro. Porém, a exemplo do auxílio emergencial, o valor disponibilizado pelo governo federal poderá ser utilizado em estabelecimentos que possuam maquininhas da Rede Tendência, presente em seis mil pontos de vendas em Mato Grosso do Sul.





O beneficiário baixa o aplicativo FGTS e, por ele, gera um cartão virtual, com número, data de validade e código de verificação. Nos locais habilitados pela Rede Tendência, basta informar que vai pagar com o FGTS emergencial.

Compra na modalidade débito é opção para movimentar o FGTS emergencial

O cronograma de depósitos do FGTS emergencial na poupança digital é de acordo com o mês de nascimento: setembro (31 de agosto), outubro (8 de setembro), novembro (14 de setembro) e dezembro (21 de setembro).





Bolsa Família - O auxílio emergencial será liberado hoje para beneficiários do programa Bolsa Família.





Nesta segunda-feira, está disponível o saque da quinta parcela para quem tem o NIS (Número de Identificação Social) terminado em 5. O cronograma de saque dos R$ 600 vai até 31 de agosto.





