Bolsonaro entregará radares para controle aéreo e vigilância na fronteira

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) entregará nesta terça-feira (18), em Corumbá, a 419 km de Campo Grande, uma estação completa de radares para controle do espaço aéreo e vigilância da fronteira com a Bolívia.





A FAB (Força Aérea Brasileira) assinou, através da Ciscea (Comissão de Implantação do Sistema de Controle do Espaço Aéreo), contrato com a Omnisys para o fornecimento e instalação de três estações no Centro-Oeste, todas localizadas em Mato Grosso do Sul.





A primeira delas é esta de Corumbá. Outras duas devem ser entregues no início do ano que vem em Ponta Porã e Porto Murtinho, municípios na região de fronteira com o Paraguai. Todas serão utilizadas no combate ao narcotráfico, operações contra drogas, armas e todo tipo de contrabando.





As estações utilizam radares primários e secundários. Juntos, terão capacidade de identificar aeronaves voando em baixas altitudes, muito comum no narcotráfico aéreo.





Os equipamentos podem alcançar 200 a 250 milhas, aproximadamente 450 km, permitindo uma vigilância maior, incluindo aeronaves de pequeno porte e em velocidades baixas, como helicópteros, a velocidades mais altas e manobras elevadas, como aviões de caça.





A expectativa da Sejusp (Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública) era de que a inauguração ocorresse ainda no ano passado. O acordo de cooperação contou com repasse de R$ 140 milhões do Ministério da Justiça e Segurança Pública para a FAB.





Visita – O presidente Jair Bolsonaro estará acompanhado dos ministros da Justiça e Segurança Pública, André Luiz de Almeida Mendonça, e da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, o comandante da Aeronáutica, tenente-brigadeiro do ar Antonio Carlos Moretti Bermudez, e o diretor–geral do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, tenente-brigadeiro do ar Heraldo Luiz Rodrigues.





Esta será a primeira visita de Bolsonaro ao Estado depois de eleito. A comitiva presidencial desembarca por volta das 10h de terça-feira em Corumbá e já parte para a cerimônia de inauguração.





A previsão é de que o presidente almoce na Cidade Branca e siga para a Base Aérea de Campo Grande, onde está ocorrendo treinamento militar com a participação de 700 militares da FAB. Ainda há expectativa de que Bolsonaro siga para Nioaque, a 179 km da Capital, onde está prevista visita à unidade militar do Exército, onde serviu de 1979 a 1981.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Gabriel Neris