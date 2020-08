Sebrae amplia atuação e orientações de biossegurança irão para 50 municípios de MS

Com abrangência estadual, ação Eu Fui Orientado apoia os pequenos negócios no funcionamento seguro das atividades

Após o sucesso na Capital, o Sebrae/MS decidiu ampliar a ação Eu Fui Orientado atingindo empresários de 50 municípios sul-mato-grossenses com as orientações de biossegurança. Com a abrangência estadual, a força-tarefa de atendimentos gratuitos deve chegar a 19 mil pequenos negócios, durante os meses de julho a outubro deste ano.





O mutirão tem o apoio das Prefeituras e Associações Comerciais de cada município, que ajudam a mobilizar os empresários para receberem o atendimento. Durante a visita, o agente Sebrae orienta sobre os protocolos de segurança, considerados uma proteção legal, trabalhista e sanitária. A empresa visitada recebe também o selo Eu Fui Orientado, mostrando que é um estabelecimento seguro.





“Visitamos os pequenos negócios de Campo Grande e surgiu a necessidade de levar as orientações dos protocolos para Dourados. Tivemos uma boa recepção e aumentamos esse atendimento, passando para 50 cidades. Empresário, receba a visita do Sebrae, vamos juntos superar este momento”, afirma o diretor-superintendente do Sebrae/MS, Claudio Mendonça.





Desde o início da pandemia de Covid-19, o Sebrae tem criado diferentes soluções para apoiar o empresário no enfrentamento à crise econômica. Em Mato Grosso do Sul, o destaque foi o lançamento do programa Sebrae Orienta em março, inicialmente com consultorias gratuitas em Gestão Financeira, Mercado e Vendas e Marketing Digital.





Com a necessidade de retomada, o programa, em parceria com o corpo técnico do Sesi/MS e Senac/MS, passou a ofertar também as consultoras de biossegurança, orientando sobre os protocolos de segurança. Ainda neste período, o Sistema S lançou o programa Bonito Seguro, para a volta segura do turismo no município, e a consultoria Indústria Saudável, voltada para o setor industrial.





Segundo o superintendente Claudio Mendonça, além de amenizar os efeitos econômicos, o trabalho contribui para o desenvolvimento territorial de MS. “Nesse período ampliamos nosso atendimento remoto e estamos orientando o empresário a retomar a sua atividade com segurança. Essa atuação do Sebrae e do Sistema S vai contribuir para fortalecer o empresário e fomentar o desenvolvimento do estado no futuro”, disse.





Consultorias gratuitas





Os interessados em adotar os protocolos de segurança podem realizar as consultorias gratuitas de biossegurança do programa Sebrae Orienta, uma parceria do Sebrae/MS com o Sesi/MS e Senac/MS. As inscrições são feitas no site: orienta.ms.sebrae.com.br . Mais informações pelo telefone 0800 570 0800.





ASSECOM