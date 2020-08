AUXÍLIO EMERGENCIAL| Em MS, 11 agências da Caixa vão abrir amanhã para saque da parcela

Em Campo Grande serão seis agências funcionando amanhã, no Tijuca, Bandeirantes, Vila Alba, Centro, Vila Rica e Universitário

Agências da Caixa Econômica Federal vão abrir neste sábado (21), das 8h às 12, para atendimento do auxílio emergencial e saque emergencial do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço). Mas nem todas estarão funcionando, são 21 locais em Mato Grosso do Sul.





Em Campo Grande serão seis agências funcionando amanhã, no Jardim Tijuca, Vila Bandeirantes, Vila Alba, Centro, Vila Rica e Bairro Universitário. As outras agências que vão abrir são em Corumbá (Rua Cuiabá), Dourados (Avenida Marcelino Pires), Naviraí (Praça Prefeito Euclides Antônio Fabris), Ponta Porã (Avenida Brasil) e Três Lagoas (Avenida Antônio Trajano dos Santos).





A Caixa Econômica Federal tem calendário do pagamento do auxílio emergencial nesta sexta-feira (dia 21). O valor de R$ 600 será creditado em conta poupança digital para os nascidos em novembro. O lote é para quem já estava no calendário de pagamento e também para novos aprovados.





A parcela depositada nesta sexta só poderá ser sacada ou transferida no dia 12 de setembro. Mas o valor já pode ser movimentado, sem filas e com agilidade, por meio das maquininhas da Rede Tendência, que estão presentes em seis mil pontos comerciais de Mato Grosso do Sul. Na modalidade débito, as compras podem ser feitas em todo comércio, como lojas, supermercados, farmácias, conveniência, hortifrúti e atacadistas.





