ALEMS| Pautadas cinco matérias para análise dos deputados nesta terça-feira (11)

Os outros três projetos previstos para a Ordem do Dia são de autoria do Poder Executivo. O Projeto de Emenda Constitucional 2/2020 , que altera a redação da Constituição Estadual de Mato Grosso do Sul, modificando o caput do artigo 40, que trata das disposições gerais da Segurança Pública. Com a alteração, fica previsto na Carta Magna estadual a subordinação dos órgãos que compõe a Segurança Pública ao Governador do Estado, vinculando-os operacional e administrativamente à Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).