Águas Guariroba entrega materiais para ações de prevenção ao COVID-19 em Campo Grande

A Águas Guariroba entregou nesta quarta-feira (19) para a Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) materiais médico hospitalar para apoiar nas ações de prevenção ao novo coronavírus em Campo Grande. A entrega foi realizada na sede da SESAU e contou com a presença do diretor-presidente da Águas Guariroba, Themis de Oliveira, do secretário municipal de saúde de Campo Grande, Jose Mauro de Castro Filho e do gerente regional de responsabilidade social, Willian Carvalho.





Ao todo foram entregues 2 mil campos cirúrgicos de esterilização hospitalar para auxiliar os trabalhos de prevenção e enfrentamento ao COVID-19. Para o secretário municipal de saúde, José Mauro de Castro Filho, a parceria da Águas Guariroba é importante e representa as ações conjuntas voltadas para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus.





“Recebemos a doação de 2 mil campos cirúrgicos que serão essenciais no combate à pandemia do COVID-19 que estamos enfrentando em Campo Grande. A parceria da prefeitura de Campo Grande através da SESAU com a Águas Guariroba tem muito a contribuir para a assistência da população campo grandense. É um gesto importante e que também serve como incentivo para outras empresas e pessoas possam realizar a mesma ação em prol da sociedade”, disse o secretário.





“O compromisso da Águas Guariroba está de braços dados com a população de Campo Grande. Dessa forma, sempre que for solicitada será parceira na iniciativa conjunta entre poder público e iniciativa privada em ações que contribuam no enfrentamento à pandemia e no bem-estar da população” destacou o diretor presidente da Águas Guariroba, Themis de Oliveira.











Por: Jefferson Gonçalves