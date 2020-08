Abalados, familiares e amigos se despedem de policial assassinado a tiros em Campo Grande

Joel Benites foi assassinado a tiros em uma tentativa de roubo

Amigos prestam a última homenagem ao policial Joel Benites ©Henrique Arakaki

Abalados e consternados com a morte do policial civil Joel Benites da Silva, de 53 anos, assassinado em uma tentativa de assalto na tarde desta quinta-feira (20), quando chegava na casa da filha, na região sudoeste de Campo Grande dão o último adeus ao policial que serviu por 30 anos no GOI (Grupo de Operações e Investigações).





Muitos amigos prestam suas últimas homenagens a Joel. Muito abalados com a perda do pai de uma forma tão brutal, os filhos do policial não quiseram falar com a imprensa. Viaturas do GOI, com sirenes ligadas fizeram uma salva a Joel, que vai ser sepultado no cemitério Memorial Park, em Campo Grande.





Nas redes sociais, amigos prestaram as homenagens ao policial, “um amigo fiel e para toda hora, foram tantas operações, com este chefe de equipe que eram sempre finalizadas na padaria onde ele tinha de encerrar com um sorriso no rosto!”, diz uma publicação feita pela delegada Medina.









Joel foi assassinado a tiros quando chegava na casa de sua filha na região sudoeste, na Capital. Ele reagiu a uma tentativa de assalto e foi ferido com tiros nas costas. Os dois assaltantes que possuem várias passagens pela polícia foram presos momentos depois.





Um dos autores foi identificado como Matheus Fernandes Araújo, 21, e o outro como Carlos Batista Lima, de 28 anos. Em um vídeo, Matheus diz aos policiais que Carlos era quem estava armado. De acordo com a polícia, Matheus tem passagem por tráfico, associação ao tráfico, receptação culposa e violência doméstica. Já Carlos por roubo qualificado, sequestro, roubo majorado, evasão de local de custódia, furto qualificado e injúria.





Além do investigador, Carlos teria sido baleado, mas conseguiu fugir com o comparsa. Informações apontam que o policial reagiu à ação criminosa. Testemunhas relataram cerca de quatro tiros e disseram que, logo em seguida, viram os dois suspeitos correndo em direção à Vila Jacy e bairro Guanandi.





