TRÊS LAGOAS| Ministério da Agricultura disponibiliza R$ 955 mil para o Município

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento firmará convênio com a Prefeitura de Três Lagoas (MS) no valor de R$ 955 mil para auxiliar o desenvolvimento agropecuário do município. A nota de empenho foi autorizada pela ministra da Agricultura, Tereza Cristina. O recurso será utilizado para compra de novos maquinários.





O prefeito Angelo Guerreiro considera que “o bom diálogo com as demais esferas políticas permite que convênios como este sejam firmados em prol do desenvolvimento do Município. Além disso, é nosso dever apresentar a realidade de Três Lagoas para que conquistemos recursos e novas parcerias”, pontuou.





Tereza Cristina destaca a importância de levar mais condições para desenvolver a cadeia produtiva e auxiliar os produtores rurais de Três Lagoas, “ajudar a desenvolver cada dia mais a pequena agricultura é uma das missões do Ministério, que tem buscado impulsionar o setor no Brasil por meio de políticas públicas de apoio aos produtores rurais. O setor agropecuário puxa a economia do país e não tenho dúvidas que será responsável pela retomada do crescimento econômico após a pandemia de covid-19”, afirmou.





ASSECOM