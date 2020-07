Transparência: municípios receberam mais de R$ 268 milhões para combate ao coronavírus

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) divulgou a lista com os recursos estaduais e federais disponibilizados para o combate ao coronavírus. A publicação traz os valores repassados aos municípios referentes a Portaria 480, Portaria 774, valores do Governo do Estado, e da mais recente Portaria, a 1.666.





Ao todo, os municípios de Mato Grosso do Sul receberam R$ 268.169.835, sendo R$ 7.896.200,49 da Portaria 480, do dia 23 de março; R$ 48.630.905,82 da Portaria 774; R$ 19.923.500 de emendas parlamentares e R$ 191.719.229 da Portaria 1.666.





Durante a transmissão ao vivo nas redes sociais desta segunda-feira (20.07), o secretário de Estado de Saúde, Geraldo Resende, enfatizou que a divulgação é importante para dar transparência aos recursos públicos. “Todos os interessados em verificar o montante de recursos que o seu município recebeu para o combate à covid-19, pode consultar essa lista detalhada. É importante o acesso a essas informações por parte da população”.





Clique aqui e confira a lista dos recursos, por município.





Por: Ana Brito, Subcom