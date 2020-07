TikTok tem criptomoeda favorita. E não é Bitcoin!

Se lhe falarem em criptomoedas, provavelmente a primeira que lhe vem à cabeça é o Bitcoin. Sim, é verdade que é a mais valiosa. E sim, é verdade que é a mais popular…Mas não para todo mundo. Para os usuários da rede social TikTok há uma outra criptomoeda que talvez seja mais familiar. Trata-se da Dogecoin.





A Dogecoin é uma criptomoeda semelhante ao Bitcoin, mas tem como símbolo o Doge, aquele cão que por vezes aparece em alguns memes na internet. Pois é: alguém decidiu que seria interessante criar uma criptomoeda com esse cão. E agora alguém decidiu que seria interessante torná-la mais popular.





Usuários do TikTok Fazem Dogecoin Crescer 95%





Dogecoin nasceu como uma imitação do Bitcoin e rapidamente virou uma piada na internet. Agora é também uma piada no TikTok. Os usuários da rede decidiram fazer um desafio viral, encorajando a especulação do preço da criptomoeda para fazer o seu preço subir, provando uma vez mais o poder da internet em relação a levar brincadeiras para o próximo nível.





Isso fez com que o preço da criptomoeda disparasse no dia 18 de julho, como mostra o gráfico abaixo, sendo que, entretanto, já voltou a cair, ainda que esteja acima do valor antes desse aumento.





É claro que o objetivo de muitos desses TikTokers é ganhar dinheiro com a subida da criptomoeda. É que se ela subir depois de comprarem, eles próprios podem vender de imediato e ganhar dinheiro com isso, tal como diz um usuário neste vídeo : “Se chegar a US$ 1 eu ganho US$ 40.000”.





No entanto nada disso é novo. Essa estratégia já foi repetida dezenas de vezes com outros projetos. Provavelmente muitos do que assistiram ao movimento e que não conheciam esse mercado até acharam que seria uma oportunidade para fazerem dinheiro. No entanto nada disso é garantido e mais vale fazer sempre a sua pesquisa no mercado do que procurar lucros rápidos e fáceis com base em tendências pouco sustentadas.





Elon Musk, o Surpreendente Apoiador





Mas quem acha que o assunto ficou por aqui, está enganado. Dias depois da brincadeira, o CEO da Tesla também veio brincar (ou apoiar, quem sabe?) essa curiosa criptomoeda através do seu Twitter, escrevendo que é inevitável que essa se torne o padrão no sistema financeiro global.









Elon Musk é um conhecido apoiante das criptomoedas, sendo que várias vezes já utilizou o seu Twitter para abordar assuntos relacionados a esse tipo de investimento. No entanto, e apesar de todo o ruído, os responsáveis pela criptomoeda não caíram em ilusões e escreveram uma mensagem muito importante no Twitter do projeto.





“Faça escolhas certas para si e não com base na manipulação das outras pessoas. Fique a salvo. Seja inteligente”, pode se ler no Twitter do Dogecoin. A ideia foi precisamente lembrar que muitas pessoas simplesmente iniciam esses movimentos para seu proveito pessoal, então é preciso cuidado.





