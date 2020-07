EMPREGOS| Funtrab abre processo seletivo para preenchimento de vagas para uma indústria da Capital

Nesta quinta-feira(23.07), a Fundação do Trabalho de MS disponibiliza 296 vagas em várias áreas, o maior número disponibilizado neste ano.

Controlador de qualidade (2 vagas) – ter ensino médio completo e experiência mínima de seis meses (não comprovados em Carteira) para organizar o armazenamento e movimentação dos produtos visando a qualidade, verificar e liberar produtos de acordo com a análise, com informática, fará planilha e todos os serviços inerentes à função. Trabalhará por turnos e é necessário ter disponibilidade de horário. O salário é de R$ 1.300,00, com direito ao vale-transporte, assistência médica, cesta básica, assistência médica e odontológica, adicional de insalubridade, hora-extra, uniforme e adicional noturno.





Operador de caldeira (1 vaga) – ter ensino fundamental completo e no mínimo, seis meses de experiência para operar a caldeira é necessário ter o curso. Ter disponibilidade de horário trabalhar por turno. O salário é de R$1.700,00 com direito à assistência médica, cesta básica, vale-transporte , adicional de insalubridade (R$209,00).





Os interessados devem se cadastrar na Funtrab com RG, CPF e Carteira de Trabalho, de segunda a sexta, retirar senha para ser atendido das 7h30 às 13h30. Das 13h30 às 17h30, o atendimento é dedicado ao Seguro-Desemprego. A Funtrab fica na Rua 13 de maio, 2.773, Centro (entre as ruas Cândido Mariano e Dom Aquino).





Por: Cláudia Yuri