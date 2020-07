Sexta-feira será o dia mais gelado da frente fria que atinge MS

Em Campo Grande o tempo fica claro a parcialmente nublado com mínima de 10°C e máxima de 23°C





A sexta-feira (3) amanheceu gelada em todo o Mato Grosso do Sul. No dia com menores temperaturas da frente fria, temperatura de até 5°C podem ser registradas no Estado. As regiões sul, sudoeste e centro-leste, terão tempo claro com névoa úmida ao amanhecer.





Segundo informações do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a umidade relativa do ar continua em estado de atenção e pode chegar a 25% no período da tarde, sendo o ideal para a saúde entre 50% e 80%. Por isso, especialistas recomendam aumentar a ingestão de líquidos e a umidificação de ambientes.





A temperatura máxima no Estado deve ser de 27°C, com tendência a ligeira elevação. Em Campo Grande o tempo fica claro a parcialmente nublado com mínima de 10°C e máxima de 23°C. Ponta Porã terá mínima de 6°C e máxima de 18° e Ponta Porã e Dourados 7°C e 17°C.





Por Clayton Neves