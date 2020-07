HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta sexta-feira (3)

Áries - 21/03 a 20/04





Sextou com a energia animada da Lua sagitariana, que convida você a tirar o pé da sua zona de conforto e a buscar novos estímulos. Mas quem pensa que hoje o dia será perfeitos sem defeiros errrrrooou! Hoje rola um desencontro da Lua com Netuno, indicando que pode faltar foco e sobrar distração. Além da dificuldade de se concentrar em suas tarefas, você pode se aborrecer com assuntos que envolvam interesses ou pessoas de outras cidades. Ideia ou projeto que dava como certo talvez não saia como planeja no serviço. A recomendação é tomar seu paracetaloka direitinho, ser paciente com seus colegas, não dramatizar os problemas nem julgar o livro pela capa: as aparências enganam! Mas as coisas devem melhorar entre o período da tarde e à noite. Na paquera, seu lado divertido e espontâneo vai dar as cartas. Vai fazer sucesso nas redes, pode atrair admiradores e boas novas na paixão. Se você tem um par, é hora de diminuir o peso da rotina no relacionamento.





Touro - 21/04 a 20/05





Urano segue o lento percurso que faz em seu signo e deixa sua mente mais ágil, mas pode dificultar sua expressividade, portanto, seja mais paciente na hora de expor o que pensa. Hoje a Lua está toda rolezeira em sua Casa 8, faz a afrontosa e arranja treta com Netuno, por isso, o conselho é explorar o seu lado prático e objetivo para lidar com os problemas e imprevistos. Cuide com atenção dos interesses financeiros e procure ser mais realista com os assuntos no emprego para virar o jogo a seu favor. No ambiente familiar, talvez você não consiga enxergar as coisas de forma clara: evite tirar conclusões precipitadas. Na paixão, cautela para não dar falsas esperanças para quem você não pretende se envolver. No romance, atenção com fofocas e com gente falsiane. É hora de demonstrar mais empenho para tudo dar certo na relação amorosa. Agora, o astral deve ficar mais ameno à noite e os momentos de intimidade com o crush podem surpreender.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Os astros indicam altos e baixos nesta sexta e convém você agir com calma para não trocar os pés pelas mãos. A Lua segue o rolê em seu signo oposto, mas hoje deixa os humores alterados, mexe com a ansiedade e atiça seu lado irônico e sua vontade de botar pra jogo todo o seu poder de deboche. Ela se estranha com Netuno, indicando risco de altas tretas com quem pensa diferente de você. Também pode pintar uma ponta de insegurança em relação às questões da carreira. Procure dar mais atenção aos interesses profissionais e fique de antena ligada para evitar confusões no trabalho. Agora, as coisas devem fluir melhor a partir da tarde. Além disso, Vênus segue como aliado do seu signo e promete abrandar os desafios do dia. Na paquera, terá charme e ideias criativas para conquistar, mas saiba esperar o melhor momento. Na relação a dois, deixe as incertezas para trás e invista no clima de união com o seu love.





Câncer - 21/06 a 21/07





Câncer, a Lua, que além de fada sensata é seu astro regente, tem um recadinho especial para você hoje: cuide com mais carinho da saúde. Ela atravessa sua Casa 6 e fica tensa com Netuno no período da manhã, revelando que é hora de reforçar o equilíbrio e bom-senso, por isso, nada de excessos.Tudo bem que sextou, mas não necessariamente você precisa se jogar nos lacho e nos bons drinks, né non? Além disso, embora conte com disposição física, não convém exagerar em suas atividades nem exigir demais do seu corpo. Hoje você também estará mais sensível às suas impressões: saiba ouvir os avisos da sua intuição. Pode rolar alguma instabilidade em torno dos interesses profissionais e será melhor manter as tarefas de rotina – evite inventar moda no trabalho. No lado afetivo, vai sonhar com situações românticas, só que nem todas as expectativas serão atendidas ao longo do dia. Procure não idealizar o crush ou fazer cobranças infundadas ao par, se tem um love. Em compensação, a noite será mais positiva e a relação deve melhorar com um pouco mais de dedicação.





Leão - 22/07 a 22/08





Um único aspecto astral marca presença nesta sexta e pode frustrar as expectativas de quem espera um dia feliz e sem defeitos. Embora esteja percorrendo o setor mais positivo do seu Horóscopo, a Lua vai tretar com Netuno e alerta que nem tudo tende a rolar como espera. Aceita que dói menos, leõezinhos! Atenta para não se arriscar sem necessidade em situações confusas ou desafiadoras. Talvez tenha que cuidar de papelada e documentos que envolvam filhos ou parentes. Pode ser preciso recuar em algo que vem insistindo por teimosia e as demandas no trabalho devem aumentar - atura ou surta, bebê! Se está à procura de um emprego, meça as palavras e empenhe-se para causar boa impressão em entrevistas. Nos assuntos do coração, seu charme estará tinindo à noite, só não convém ir com muita sede ao pote na paquera: a melhor estratégia será observar mais do que se expor. Na união, o momento pede mais ternura e menos queixas. Relaxe e curta os bons momentos com seu love.





Virgem - 23/08 a 22/09





A Lua segue o baile no fundo do céu em seu Horóscopo e hoje deve influenciar diretamente os assuntos familiares. Só que ela troca energias tensas com Netuno e avisa que você pode se deparar com contratempos ou confusões em casa. Pode sentir uma ponta de insatisfação com as questões domésticas ou ter algum mal-entendido com parente. É hoje que o grupo da família no WhatsApp vai ferver, hein, minha filha! Nos relacionamentos em geral, é hora de cultivar a paciência e demonstrar mais compreensão. Não acredite demais nas promessas de emprego ou negócios que aparentemente soam como muito vantajosos, afinal, como diz o ditado, quando a ajuda é demais o santo desconfia. Mas tudo deve caminhar com mais desenvoltura a partir da tarde e você conseguirá se entrosar melhor com todos. No romance, coloque as desconfianças de lado e procure se integrar com os interesses de quem ama. Na paquera, o desejo de vivenciar uma relação firme será maior, mais tenha jogo de cintura com o crush em vez de querer agir do seu modo.





Libra - 23/09 a 22/10





Netuno continua a leeeenta caminhada pela sua Casa 6, mas se envolve em aspecto de quadratura com a Lua, sinalizando que você pode enfrentar altos e baixos, sobretudo na parte da manhã. Arme-se de paciência e meça as palavras para não se desentender com quem convive ou trabalha. As tarefas de rotina podem ficar um tanto tumultuadas e conversas paralelas tendem a atrapalhar sua concentração no serviço. Evite agendar entrevistas, exames de saúde, reuniões importantes ou provas nesse período. Também não convém depositar todas as fichas na intuição se não quiser fazer papel de trouxa e nem se estressar com os desafios do dia: lembre-se de que tudo passa. Cuide com carinho da saúde e reforce a prevenção. Mas tudo fluirá melhor a partir da tarde e você pode ter boas novas na paixão. Paquera com alguém que conhece tende a ficar mais animada. A dois, procure curtir os bons momentos com seu love, sem pressão ou ciúme.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Acordou mal humorada, né, minha filha? Quem nunca?! Procure pegar mais leve e tente relaxar se algo não acontecer como planeja. Quem manda o papo reto é a Lua, que forma aspecto tenso com Netuno, apontando risco de instabilidades e aborrecimentos nesta sexta. A recomendação é cuidar com mais atenção dos seus interesses financeiros e cortar despesas supérfluas para não apanhar dos boletos. Imprevistos podem atrapalhar seus ganhos ou então você pode gastar mais do que o orçamento comporta. Os astros ainda alertam que contatos com jovens e adolescentes pode ter confusão. O trabalho tende a fluir melhor na parte da tarde, quando as distrações e preocupações devem diminuir. Nos assuntos do coração, vá com calma para não idealizar o crush e depois se decepcionar. A dois, evite dar espaço para desentendimentos. À noite, o clima fica mais tranquilo e estável com o par.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Sextou com a Lua brilhando em seu signo, só que nem tudo pode sair como espera no período da manhã. Aceita que dói menos, meus consagrados! A Lua se estranha com Netuno, indicando contratempos e dissabores, principalmente no lar. A relação com a família pode ficar confusa e há risco de rolar situação de estresse com gente próxima. Evite bancar juiz diante de discussões, já que o clima não estará bom para mediações. Você é otimista por natureza, mas pode ter dificuldade para manter o pensamento positivo, ainda mais nas primeiras horas do dia. Depois do almoço, o astral fica mais ameno e as coisas devem caminhar melhor para o seu lado. Na vida amorosa, namoro a distância pode não atender às suas expectativas. Se não tem um crush, há chance de atrair uma pessoa romântica nos bate-papos online. Na relação a dois, quanto mais privacidade tiver com seu bem, mais à vontade vai se sentir.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Explore o lado prudente e realista que herdou do seu signo em vez de se deixar levar por falsas impressões, palavras bonitas ou promessas vagas. A recomendação é da Lua que, além de infernizar seu astral, se estranha com Netuno, revelando que enganos, equívocos e decepções podem ocorrer. Força, guerreira! Tente melhorar a comunicação com quem convive e evite dar importância excessiva para aborrecimentos e situações tensas. Imaginação e criatividade talvez não ajudem na tomada de decisões, então, mantenha o foco e a objetividade. Se algo não acontecer como você planeja, paciência: atura e não surta que tudo deve melhorar ao longo do dia. Se somar forças com os colegas, vai alcançar resultados mais satisfatórios. No namoro, não deixe que pequenas diferenças afetem o seu humor. No romance, é hora de reforçar os laços de confiança e agir com tolerância para tudo fluir bem a dois.





Aquário - 21/01 a 19/02





Hoje a Lua segue o rolê no setor das esperanças em seu Horóscopo, mas também vai armar confusão com Netuno e convém ficar de antena ligada, sobretudo pela manhã, se não quiser ter de ir buscar sua dignidade no lixo. Seu jeito estará ainda mais idealista e vários planos vão passar pelos seus pensamentos, mas os sonhos podem bater de frente com a realidade e frustrações não estão descartadas. Foque nos interesses materiais e não se guie apenas pela intuição ao tratar de assuntos de grana, já que as suas impressões podem enganar. Atenção redobrada com documentos, continhas novas e assinaturas de papéis. Será ideal ouvir mais e falar menos para não se meter em bate-boca por causa de algum comentário mal interpretado. Na paquera, não é um bom momento para misturar amor e amizade. No namoro, pode se chatear com atitudes do seu amor. Mas o clima fica mais animado à noite e a harmonia deve voltar a reinar com seu par. Procure elogiar mais quem ama.



Peixes - 20/02 a 20/03





A tão aguardada sexta-feira chegou, mas a recomendação das estrelas é ir devagar com o andor e reforçar o senso de realidade. A Lua passeia em sua Casa 10 e inspira seu lado empreendedor, só que ela forma aspecto nervouser com Netuno, seu planeta regente, deixando você mais sensível aos ambientes e às pessoas – fortaleça seu astral. O lado sonhador do seu signo virá à tona e talvez você tenha dificuldade para lidar com os assuntos práticos da vida, principalmente na parte da manhã. Foque no que for prioritário e não perca tempo com distrações no serviço. Cooperar mais com os colegas pode ser uma boa para as coisas fluírem. No geral, deixe que o dia siga seu rumo sem esperar demais e tudo vai melhorar. No amor, pode preferir lance sem muito compromisso, mas que seja cheio de paixão. Na união, certifique-se que você e seu amor estão lutando pelo mesmo objetivo.





Por João Bidu