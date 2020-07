Sem pagamento de benefício, lotéricas ficarão fechadas neste sábado na Capital

Calendário da Caixa não prevê depósito de auxílio emergencial para saque e estabelecimentos não abrirão as portas

Lotérica, no Centro de Campo Grande, fechou as portas no início da pandemia ©Kísie Ainoã/Arquivo As casas lotéricas de Campo Grande ficarão de portas fechadas neste sábado (18), seguindo o decreto da prefeitura, que prevê a abertura somente em caso de pagamento de auxílio emergencial.





Como não haverá o pagamento, de acordo com o calendário da Caixa, os estabelecimentos ficarão fechados. “A rede lotérica não vai abrir amanhã”, avisa o presidente do Sinal-MS (Sindicato dos Agentes Lotéricos de Mato Grosso do Sul), Ricardo Amado Costa.





Entretanto, para o dia 25, sábado seguinte, está previsto o pagamento de novas parcelas do Auxílio Emergencial para nascidos em janeiro.





Segundo o presidente do sindicato, na próxima semana haverá uma conversa com a prefeitura para tratar de como funcionará.





Além das lotéricas, as agências bancárias também estão liberadas a abrir, aos sábados, para saque de auxílio emergencial e autoatendimento.





As medidas impostas pela prefeitura são uma tentativa de diminuir a circulação de pessoas e, consequentemente, frear a disseminação da covid-19 em Campo Grande.





O município registrou 53 mortes relacionadas à doença e quase 5,5 mil casos confirmados, segundo a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública).





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Gabriel Neris