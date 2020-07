Sábado pode ter mínima de até 7°C e umidade relativa do ar fica baixa em MS

Nevoa úmida da manhã se dissipa ao longo do dia e céu fica parcialmente nublado na maior parte do Estado

O Sábado será de temperatura amena na maior parte dos municípios de Mato Grosso do Sul, mas s moradores devem ficar alerta com a baixa unidade relativa do ar.





De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a névoa úmida verificada durante a manhã nas regiões Sul, Sudeste, Central e Leste se dissipa ao longo do dia e temperatura pode variar entre 7°C e 32°C.





Os valores de umidade relativa do ar ficarão baixos especialmente a tarde, podendo atingir até 20%, considerado estado de alerta pela OMS (Organização Mundial de Saúde).





Nestas condições, recomenda-se alguns cuidados para aliviar o desconforto e preservar a saúde, entre eles ingerir bastante líquido, umidificar ambientes e redobrar atenção com idosos e crianças.





Em Campo Grande, a mínima fica em 15°C podendo chegar a 29°C. A previsão é de a umidade relativo do ar atingir os 25%.





Os moradores de Dourados sentiram frio mais rigoroso, de acordo com a previsão. A temperatura pode variar entre 11°C e 28°C.





Em Corumbá, no Oeste do Estado, os termômetros podem registrar variações entre 15ºC e 30°C. A umidade relativa do ar pode atingir os 30%.





No Leste, Três Lagoas pode registrar mínima de 13°C e máxima de 31°C e umidade de 20%. Coxim, no Norte, terá variação de temperatura entre 15°C e 30°.





Por Tainá Jara