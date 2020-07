HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (4)

Áries - 21/03 a 20/04





Seu regente Marte segue o rolê em seu signo, mas forma quadratura com a Lua, que hoje passa a se movimentar em sua Casa 10, afetando sua disposição e indicando que convém controlar suas reações, seja na vida profissional ou pessoal. Segure as rédeas da sua impulsividade, evite atitudes ríspidas e bote um pouco de mais calma na alma para lidar com possíveis contratempos. À tarde, Mercúrio retrógrado e oposto à Lua aponta desafios com sua família: seja mais tolerante com quem tem opiniões contrárias às suas. É hora de repensar sua postura e dar uma relaxada. À noite, tudo muda e melhora. A Lua troca likes com Urano e traz um clima de maior estabilidade, ainda mais no amor. Pode conhecer alguém interessante nas redes sociais e ao interagir com gente de destaque. No romance, terá vontade de fazer planos para o futuro com seu par. Ternura a dois dará o tom de muito companheirismo.





Touro - 21/04 a 20/05





O sabadão chega com novidades da Lua, que migra para Capricórnio durante a madrugada e desperta seu desejo de evolução. No entanto, a Lua briga com Marte no começo da manhã, revelando que você pode se deparar com aborrecimentos inesperados e conflitos. Controle os ímpetos e evite se arriscar em assuntos e situações fora da sua rotina. Atenção com a forma de se expressar para não se envolver em discussões ou fofocas. À tarde, Mercúrio reforça a recomendação e ainda alerta que convém redobrar o cuidado com documentos. Em contrapartida, a Lua traz ótimas vibes à noite ao ficar em paz com Urano, que segue o rolê em seu signo. Você vai sentir mais vontade de caprichar no visual e elevar sua autoestima. Isso pode se refletir positivamente nas paqueras, só tenha tato para não passar um ar arrogante. A relação com seu love brilhará mais com compreensão e estímulo às afinidades.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Altos e baixos podem marcar presença na manhã deste sábado e a dica esperta dos astros é se sintonizar com pensamentos positivos. A Lua muda para Capricórnio e fica em conflito com Marte, trazendo tensões para os seus contatos e interesses. Não convém esperar muito dos outros nem bater de frente com quem tem diferenças notórias. Se não puder resolver algo que te incomoda, tenha paciência e evite forçar a barra, pois o período não é indicado para exercer pressão ou ficar de cabeça quente. À tarde, Mercúrio retrógrado pede atenção extra com gastos, contas e qualquer assunto ligado ao seu dinheiro. Mas as coisas melhoram a partir do fim da tarde e você pode curtir bons momentos. No amor, pode sentir atração por pessoa mais madura. Seu lado sensual e criativo vai favorecer suas paqueras. No romance, evite levar tudo a ferro e fogo durante o dia: entre em acordo com o par. A noite promete um astral mais íntimo e convidativo a dois.





Câncer - 21/06 a 21/07





O sabadão começa com alertas da Lua, que migra para o signo oposto ao seu, mas arranja treta com Marte na parte da manhã. Isso significa que você precisará se armar de paciência e jogo de cintura ao lidar com as demandas profissionais e com pessoas que exercem autoridade ou liderança. Disputas e rivalidades podem atrapalhar as suas ambições, mas sua determinação está destacada e você terá perseverança para ajustar planos e metas. À tarde, Mercúrio indica que pode rolar mal-entendido com quem convive e se relaciona: apure e clareie sua comunicação. Já à noite, as nuvens escuras irão embora e você tem tudo para se dar bem. Vai contar com o apoio dos amigos e usará sua criatividade para se divertir. Há chance de rolar atração à primeira vista na paquera. No romance, os sentimentos estarão à flor da pele. Terá dedicação com a pessoa amada e fará de tudo para a união ficar na boa.





Leão - 22/07 a 22/08





Tensões vão rondar seu astral na parte da manhã e o aviso é da Lua, que muda para sua Casa 6 e se estranha com Marte. Controle seu lado impetuoso, precipitado e evite fazer as coisas de forma intempestiva. Também convém cuidar com mais atenção da saúde e ficar de olho em inflamações. À tarde, a Lua forma oposição com Mercúrio, que segue retrógrado, indicando dificuldade para se expressar de forma clara, embora se interesse mais por debates e discussões. Se precisar, busque apoio da família, que será parceira de todas as horas. Mas as instabilidades dão uma trégua à noite, quando a Lua e Urano vão deixar seu signo mais pop, ainda mais nos papos com colegas e gente ligada à sua vida profissional. Na paixão, suas expectativas estarão altas e os ventos podem soprar a favor da conquista. Alguém que não se declara, mas está a fim de você, pode te surpreender. Astral cúmplice e prestativo na vida a dois: ajudar seu love pode te proporcionar satisfação.





Virgem - 23/08 a 22/09





A Lua ingressa em seu paraíso astral durante a madrugada e anuncia um sábado movimentado, mas você precisará ser paciente. É que ela fica zicada com Marte pela manhã e forma oposição com Mercúrio à tarde. Convém explorar a prudência do seu signo para lidar com os interesses financeiros, pegar mais leve nas críticas e evitar competições com os amigos. Se quiser soluções ao invés de drama, mostre uma postura mais equilibrada e determinada. Uma boa pedida é descansar a mente e relaxar com quem se sente bem ou então caminhar ao ar livre, claro que com máscara e todas as medidas de proteção. No amor, Lua e Urano prometem uma noite feliz. Há chance de se interessar por pessoas inteligentes e que se afinam com seu jeito. Pode fazer sucesso com alguém de Touro ou Capricórnio. No romance, use sua criatividade para inventar algum programinha caseiro e divertido com o par.





Libra - 23/09 a 22/10





Notícias fresquinhas chegam da Lua, que ingressa em Capricórnio em plena madrugada, colocando em destaque os assuntos do seu lar. No entanto, uma trombada astral entre a Lua e Marte vai pedir cautela na relação com os parentes durante o período da manhã. Seja a voz da conciliação em vez de botar fogo em conversas tensas e discussões com os familiares. Talvez tenha que reavaliar decisões ou finalizar um assunto antigo que ainda incomoda você. Planeje o final de semana para evitar surpresas. À tarde, Lua e Mercúrio formam oposição e recomendam mais jogo de cintura e paciência nos contatos. Mas a noite promete agradar e você tem tudo para impressionar quem deseja na paquera. Lua e Urano ativam seu lado sedutor e o clima tende a ficar mais envolvente na paixão. Na vida a dois, tensões podem rolar ao longo do dia e há risco de briguinha com o par, mas o sábado termina mais estimulante, sobretudo na intimidade com seu love.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Se quer ter uma manhã produtiva e sem estresse, concentre-se em suas tarefas, faça a sua parte no serviço e evite se expor demais. O aviso é da Lua, que se estranha com Marte e aponta instabilidades, sobretudo no trabalho e nos contatos. Pode ter dores de cabeça por causa do humor irritado: tente se acalmar para preservar seu bem-estar. Talvez se depare com dificuldade para lidar com vizinhos ou se aborreça com trânsito e deslocamentos. Quem nunca, né? À tarde, Lua e Mercúrio pedem mais atenção com interesses que envolvam irmãos, primos e parentes que estão distantes. Será o momento de tomar decisões práticas e esclarecer as coisas. Noite positiva na paixão graças aos bons fluídos da Lua e de Urano. Se está a fim de alguém, invista num bom papo e vá mais devagar, sem afobação. Tudo vai rolar no tempo certo. No romance, é hora de reforçar o diálogo e dar uma maneirada nas cenas de ciúme.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Acorde hoje com o firme propósito de não se irritar e faça uma coisa de cada vez, sem atropelos. A Lua se despede do seu signo e entra em Capricórnio, mas vai se desentender com Marte pela manhã e com Mercúrio à tarde, sinal de que o dia não será dos mais harmoniosos. Prepare o espírito e adote a calma como mantra para tirar de letra as tensões e os aborrecimentos. Preocupações com interesses financeiros, dívidas, juros e gastos impulsivos vão exigir um controle mais rígido do seu dinheiro. Foque nas soluções mais do que nos problemas e passará o sabadão com menos estresse. Na paquera, controle sua ansiedade para não se precipitar e meter os pés pelas mãos. Ainda bem que a Lua fica em paz com Urano à noite, trazendo um astral mais positivo para seu lancinho. Se quiser ficar na boa com seu amor, dê apoio ao par e crie um clima de tranquilidade para poderem curtir juntos.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





A Lua ingressa em seu signo durante a madrugada, deixando seu jeito mais receptivo e sociável. Porém, não descarte tensões no período da manhã, quando vai rolar um conflito com Marte. Canalize sua energia para as coisas de que gosta e não perca tempo com discussões, sobretudo no lar. Evite palavras ríspidas e procure ser mais tolerante com quem se relaciona, inclusive à tarde. Hoje você pode sentir muita vontade de visitar parentes que não vê há tempos, mas não convém correr riscos: telefone ou faça uma chamada de vídeo para matar a saudade. À noite, a Lua troca likes com Urano, que brilha em seu paraíso, ativando sua sorte, alegria e também seu lado charmoso. Mudanças positivas podem rolar na paquera e você estará com tudo para conquistar. Na união, não é hora de cobrar promessas do par e sim de curtir o clima de romance. Na cama, entregue-se sem reservas.





Aquário - 21/01 a 19/02





Aquário, você sabe que ninguém é obrigado a nada, né, meu cristalzinho? Por isso, não se force a aceitar responsabilidades que não são suas. O recado vem da Lua, que começa hoje a se movimentar em seu inferno astral, briga com Marte pela manhã e forma oposição com Mercúrio retrógrado à tarde. Em outras palavras, é o momento de desacelerar, maneirar nas suas atividades e ficar bem longe de pressões e discussões. Não perca tempo com conversas que não levam a nada nem com gente falsiane, que gosta de disseminar fofoca. Convém, ainda, ter mais disciplina com os compromissos financeiros e dar mais valor para sua qualidade de vida. Seu corpo é seu templo e sua saúde vai merecer toda atenção e carinho que você puder dispensar hoje. À noite, há chance de retomar contato com alguém que já marcou seu coração. No romance, é hora de aparar arestas e reforçar o diálogo, focando mais na felicidade com o love do que na vontade de ter razão. No sexo, a ansiedade pode pegar: relaxe!





Peixes - 20/02 a 20/03





A energia da Lua em Capricórnio coloca seus objetivos em evidência e a vontade de transformar sonhos em realidade deve aumentar. Porém, a Lua se estranha com Marte durante a manhã, revelando que há risco de você gastar sem pensar e acabar se arrependendo: pense duas vezes antes de abrir a carteira ou passar o cartão se não quiser ter de buscar sua dignidade no lixo quando os boletos chegarem. À tarde, a Lua se opõe à Mercúrio, sinal de que imprevistos podem rolar e atrapalhar o bom andamento dos seus projetos. Tenha mais paciência e não se estresse com o que você não pode controlar. Agora, mesmo que o dia não seja um mar de rosas, dependerá de você manter o coração tranquilo e dar o seu melhor. À noite, tudo muda e o amor estará no ar. Lua e Urano prometem que contatos com pessoas interessantes podem render novas paqueras e paixões. Na vida a dois, será o momento de se desligar das tensões e relaxar juntinho do seu par.





Por João Bidu