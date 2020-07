Quinta-feira gelada e máxima não passará dos 22°C na Capital

Quinta-feira (9) amanheceu com céu nublado em Campo Grande; não há previsão de chuva





A frente fria que chegou a Mato Grosso do Sul ontem (8), continuará nesta quinta-feira (9) em todo o Estado. Em Campo Grande, o dia amanheceu com nevoeiro em alguns bairros.





Segundo informações do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), na Capital o dia será de céu nublado e a temperatura máxima não deverá passar dos 22°C. Não há previsão de chuva.





Na região sul, o dia também será de temperaturas mais amenas, com períodos de céu parcialmente nublado. A máxima será de 22°C em Ponta Porã, Bela Vista, Bonito, Rio Brilhante, Naviraí, Dourados, Maracaju e Iguatemi.





Em Três Lagoas, Selvíria, Costa Rica, Paranaíba, Nova Andradina e Cassilândia, no leste do Estado, os termômetros chegaram a marcar 14°C, mas a máxima poderá chegar aos 27°C no decorrer do dia.





No Pantanal, a previsão é de quinta-feira de céu nublado, mas com máxima que poderá chegar aos 30°C em Corumbá, Miranda, Porto Murtinho e Aquidauana.





Por Kerolyn Araújo