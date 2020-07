BATAGUASSU| Caminhoneiro que caiu em rio após acidente com carro morre em hospital

Caminhoneiro ficou muito tempo submerso na água e não resistiu

Três pessoas morreram ©Jornal da Nova Morreu o caminhoneiro que se envolveu em um acidente com uma picape Fiat Strada, na noite desta quarta-feira (8), na BR-267, região de Bataguassu, a 335 quilômetros de Campo Grande. Ele chegou a ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu.





O motorista da carreta foi socorrido pelos bombeiros, que tentaram a reanimação devido a vítima ter ficado muito tempo dentro da água, mas logo após ser levado para o hospital da cidade, ele acabou morrendo, segundo o site Jornal da Nova. Três pessoas morreram no acidente.





O acidente aconteceu quando o condutor da carreta seguia sentido ao estado de São Paulo quando houve a colisão com o Fiat/Strada, ocupado pelo casal, que seguia no sentido oposto. O impacto foi tão forte que o carro de passeio ficou destruído. A carreta caiu nas águas do rio Paraná e o motorista ficou preso dentro da cabine.





Ainda não se sabe o que pode ter causado o acidente, que é investigado pela polícia. As vítimas ainda não foram identificadas.





Fonte: Midiamax Por: Thatiana Melo