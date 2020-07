Quarta-feira será mais um dia de calor, com baixa umidade do ar e sem chuva

A umidade relativa do ar ficará baixa à tarde em estado de alerta variando entre 70% a 20% ao longo do dia

O dia na capital sul-mato-grossense amanheceu com céu claro e previsão para Mato Grosso do Sul é de céu claro com poucas nuvens em todas as regiões e sem expectativa de chuva no Estado.









Em Campo Grande, a máxima será de 32ºC com umidade relativa do ar entre 60% e 20%. Em Porto Murtinho 30ºC, Bataguassu 31ºC, em Paranaíba e Chapadão do Sul 32ºC, em Água Clara e Chapadão do Sul 33ºC, Corumbá e Miranda 34ºC e Coxim 36ºC.





A umidade relativa do ar ficará baixa à tarde em estado de alerta variando entre 70% a 20% ao longo do dia. A quarta-feira será quente em MS com temperatura na casa dos 36ºC, de acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).





Os próximos dias serão com temperaturas elevadas e umidade relativa do ar abaixo de 30%, no período da tarde, considerado estado de atenção segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde). O recomendado é acima de 60%.





Entre os dias 28 e 29 haverá possibilidade para pancadas de chuvas localizadas nas regiões sudoeste e sul do Estado (nos municípios de Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caracol) com acumulado de 7,5 mm (milímetros). As demais áreas seguirão sem expectativa de chuva ao longo do período.





Por Viviane Oliveira