HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (22)

Áries - 21/03 a 20/04





Grandes notícias chegam dos astros hoje e a principal vem do Sol, que logo cedinho começa a brilhar em Leão, morada do seu paraíso. Isso significa que você vai contar com mais sorte, criatividade e as coisas devem fluir com maior facilidade em sua vida. Sua vitalidade se eleva e seu carisma também, sinalizando um bom período na saúde e mais sucesso nas relações pessoais. Mercúrio e Urano trocam likes e prometem ótimas ideias para ganhar dinheiro. Pode contar com o apoio de parentes para começar algo e há chance de atrair bons lucros. A Lua passa o dia em sua Casa do Prazer e ingressa em Virgem à noite, indicando que você terá boas oportunidades para se dar bem na conquista e alinhar o seu romance. Com o astro-rei turbinando seu poder de sedução, pode aguardar emoções mais intensas e muita paquera. Na união, vai quer curtir todas com o seu love: capriche nos momentos relax a dois.





Touro - 21/04 a 20/05





Mercúrio e Urano formam aspecto exato e positivo, indicando um bom período para realizar as mudanças que deseja. Sua criatividade e sorte se elevam e podem render boas oportunidades. Você vai esbanjar energia mental, habilidade para convencer e contagiará as pessoas com seus argumentos. Novos caminhos devem se abrir no trabalho e o convívio familiar será abençoado pelo Sol, que hoje começa a visita anual em sua Casa 4. Sua relação com os parentes ficará fortalecida e vocês vão se sentir mais unidos. Época indicada para incrementar a decoração do seu cantinho e renovar as energias do lar. À noite, a Lua migra para Virgem, incentivando seus contatos amorosos e a paquera. Você vai prestar mais atenção nas atitudes do crush e se ligará nos detalhes do romance. Na vida a dois, aproveite o incentivo dos astros e invente atividades gostosas para se distrair com o love.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





O Sol amanhece em Leão e traz belas novidades para a sua vida. Agindo em sua Casa 3, o astro-rei eleva a sua simpatia, sociabilidade e deixa a sua comunicação ainda mais poderosa do que já é. Vai ser fácil atrair a admiração alheia, argumentar, convencer, multiplicar seus contatos e amizades. Se pensa em lidar com comércio online, marketing, entregas e mídias sociais, tem tudo para se dar bem. Hoje o céu caprichou para o seu signo: Mercúrio e Urano trocam likes e jogam a favor das suas finanças, revelando que você pode ter um golpe de sorte e ampliar seus ganhos, o que certamente será uma ajuda providencial no orçamento. Mas não estranhe se resolver mudar algum projeto seu de forma inesperada. Na paixão, sua boa lábia e seu charme estarão um arraso e pode rolar conquista. Período de grande sintonia com a pessoa amada. Se tem algo pegando para resolver com o love, a hora é essa!





Câncer - 21/06 a 21/07





Hoje as estrelas estão inspiradas e anunciam um dia perfeito sem defeitos. Mercúrio segue em seu signo e troca boas vibes com Urano, dando sinal verde para você realizar seus sonhos. Ótimas perspectivas surgem em seu horizonte, podendo realizar mudanças positivas em torno das suas metas e dos seus objetivos, inclusive na carreira. Você saberá como administrar e organizar suas atividades. Sua habilidade e empenho podem render elogios dos chefes. A outra grande notícia de hoje vem do Sol e influencia diretamente as suas finanças. Um período mais próspero e afortunado começa agora e você tem boas chances de incrementar seus recursos: aproveite e lute! Nos assuntos do coração, terá facilidade para convencer e pode deixar o crush ligadinho em seus encantos. A Lua migra para sua Casa 3 à noite e garante que bons papos podem abrir espaço para a conquista. Juras e declarações devem elevar o romantismo com quem ama.





Leão - 22/07 a 22/08





O Sol brilha especialmente para você e inaugura uma fase de mais alegria, felicidade e realizações ao ingressar em seu signo às 5h37. A partir de agora, as características mais marcantes da sua personalidade ganham evidência e você vai receber o destaque e a atenção de que tanto gosta. Sua criatividade vem à tona no trabalho, sua vitalidade física se fortalece e você vai contar com mais proteção. Outra surpresa boa de hoje é o belo aspecto entre Mercúrio e Urano, o que incentiva soluções originais e traz mais desprendimento para lidar com desafios. Conversas de bastidores e acordos inesperados podem te favorecer na vida profissional. No amor, seu magnetismo exuberante vem à tona e você vai marcar presença sem se esforçar. Pode atrair muita paquera e impressionar o crush. Só abra os olhos com a influência da Lua, que entra em Virgem à noite, deixando seu jeito mais exigente e ciumentinho. Fique de boa com seu love e curta os momentos a dois sem encanar com bobagem.





Virgem - 23/08 a 22/09





Mercúrio, seu astro regente, forma aspecto exato e maravilhoso com Urano, dando sinal verde para você mudar o que deseja em sua vida. Terá boas ideias, encontrará soluções engenhosas e poderá encaminhar seus planos e projetos com muita criatividade. Sua saúde ganha atenção especial e há chance de abandonar um hábito prejudicial ou vício. Agora, outra notícia mega importante chega do Sol, que hoje começa a circular em Leão, seu inferno astral. Mas isso não significa que o período será de crise ou que você vá enfrentar problemas: tudo dependerá das suas atitudes. Aposte na positividade, reforce sua autoestima e procure ouvir os conselhos da sua intuição. Graças aos seus instintos, perceberá novas saídas para desafios que aborrecem. À noite, a Lua alivia o lado emocional ao ingressar em seu signo. Seu romantismo se fortalece e você pode esperar mais sucesso nas amizades e paqueras. Se tem um love, deixe a imaginação tomar conta nos momentos a dois.





Libra - 23/09 a 22/10





Ótimas notícias chegam do Sol, que hoje muda de signo e cenário, iluminando seus planos, sonhos e esperanças. Com a entrada do Sol em Leão, você estará ainda mais sociável do que já é, cativando a todos com sua simpatia e gentileza. Seu entusiasmo será contagiante e além de animar quem estiver em contato contigo, vai multiplicar seu círculo de amigos. Nas redes sociais, seus posts vão bombar e você deve receber muitos pedidos para adicionar pessoas, atraindo novas e gratificantes amizades. Hoje Mercúrio e Urano também mandam boas vibes e favorecem sua prosperidade. Pode ter ideias incríveis para ganhar dinheiro e vai conseguir o que quiser com seu charme, bom papo e criatividade. A vida amorosa estará protegida durante o dia e você fará sucesso nas paqueras, mas o astral não será o mesmo à noite, quando a Lua vai entrar em sua Casa 12 e pode empatar o samba, ainda mais na conquista. Com o love, valorize o romantismo e a troca de carinho.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Suas habilidades e competências serão mais valorizadas a partir de hoje e quem avisa é o Sol, que ingressa no ponto mais alto do seu Horóscopo ao raiar do dia. Confie na sua experiência e profissionalismo para brilhar e ganhar pontos importantes junto aos chefes e superiores. O astro-rei abre um leque de oportunidades e se você procura emprego pode ter boas novas. Tudo indica que vai se dar bem em entrevistas e tem chance de conseguir uma vaga. Também pode pegar bicos e faturar uma grana extra. Nos relacionamentos pessoais, Mercúrio e Urano ativam seu poder de expressão e anunciam novos contatos, amores e amizades. Sua popularidade aumenta e seu carisma vai atrair muita paquera. À noite, a Lua muda para Virgem e dá sinal verde para começar um envolvimento: você pode fazer alguém que conhece se apaixonar. Na vida a dois, o período promete mais segurança e lealdade.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Seu ânimo, sua sede de conhecimento e sua energia espiritual ficam mais fortes a partir de hoje graças às boas vibes do Sol, que começa a agir em Leão. O astro-rei promete ampliar seus horizontes, suas oportunidades e revela que o momento é propício para investir em novos aprendizados e experiências. Você pode se dar bem em cursos, intercâmbios, interesses ligados a outros países, idiomas e contatos com pessoas de fora. Planos para o futuro ganham impulso, alimentam suas esperanças e trazem um colorido especial aos seus dias. Mercúrio e Urano, que estão em ótimo aspecto, indicam sucesso com escritos, comércio, divulgação, produtos e serviços online. A troca de ideias vai estimular sua criatividade no trabalho e você motivará a todos com seu otimismo. Na paixão, pode ter novidades que vão aquecer seu coração. Papos descontraídos embalam as paqueras e podem definir o lance com o crush. A dois, afinidades e gostos em comum em alta com seu love.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Hoje o céu está lotado de energias e alguns astros trazem belas surpresas para o seu signo. Mercúrio forma aspecto exato e positivo com Urano, que segue o rolê em seu paraíso, indicando uma fase oportuna para consolidar conquistas e atrair novas oportunidades. A sorte sopra em sua direção em matéria de dinheiro e você tem mais é que aproveitar a boa fase para investir em ideias e soluções criativas que ajudarão a quitar dívidas e melhorar seus ganhos. Hoje o Sol também traz grandes notícias e começa a agir em Leão, impulsionando seu tino empreendedor e sua habilidade para negociar. Você saberá identificar o que realmente importa e pode cortar situações, relações ou pessoas que empatam sua evolução. No amor, seu carisma e sensualidade ficam poderosos e o período promete ser dos mais intensos. Você pode despertar uma paixão avassaladora e começar um lance quente. Na união, é hora de revelar seus desejos mais secretos e investir na sedução: o love vai pedir bis!





Aquário - 21/01 a 19/02





Grandes novidades chegam hoje do Sol, que começa a brilhar em Leão, no lado oposto do seu Horóscopo, ativando seu lado generoso, criativo, sociável e animado. Um novo ciclo começa e seus relacionamentos passam a ter mais importância em seu universo. Você terá boa vontade e estímulo de sobra para somar forças e energias com quem convive e trabalha. É hora de se aliar aos outros, apostar na cooperação e buscar aliados para transformar seus projetos em realidade. Explore sua originalidade e use suas ideias férteis para agilizar, inovar e modernizar seu trabalho. Mercúrio e Urano, que trocam likes, incentivam a investir em seu bem-estar, resolver interesses financeiros, pendências e assuntos com parentes. À noite, a Lua ingressa em sua Casa 8 e esquenta o astral do amor. Seu jeito fica mais envolvente e você vai querer curtir a paixão sem amarras nem cobranças. No romance, é o momento de compartilhar seus ideais e saborear as delícias da intimidade com o love.





Peixes - 20/02 a 20/03





Mercúrio e Urano fazem um aspecto maravilhoso, indicam um período de sorte e dão carta branca para você resolver uma porção de coisas. Use e abuse da sua simpatia, comunicação assertiva e pensamento positivo para conseguir o que quer. A outra notícia boa vem do Sol, que a partir de hoje brilha em sua Casa do Trabalho e da Saúde, turbinando sua energia física, mental e sua força de vontade. Você vai contar com vitalidade extra para dar conta dos seus deveres e poderá agilizar os interesses profissionais com uma postura mais aguerrida, batalhadora e dinâmica. Aproveite para investir em sua qualidade de vida, caprichar na alimentação e movimentar seu corpo, praticando exercícios e alongamentos em casa. À noite, a Lua também traz surpresas e começa a brilhar em sua Casa 7, anunciando uma época propícia para começar um lance mais firme com o crush. Namoro recente tem tudo para engatar de vez. Na relação com o love, o clima é de união, apoio e integração.





Por João Bidu