Quarta-feira será de clima ameno com possibilidade de chuva em MS

Frente fria de baixa intensidade que está sobre Mato Grosso do Sul faz com que o clima permaneça ameno no Estado durante esta quarta-feira ( 15). Nas regiões sudoeste e sul, o tempo varia de nublado a parcialmente nublado com possibilidade de pancadas de chuvas isoladas. Nas outras regiões, a previsão é de sol entre nuvens e sem expectativa de chuva.





De acordo com informações do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul), a umidade relativa do ar pode variar entre 85% a 35% e as pancadas de chuva devem amenizar o calor e melhorar a qualidade do ar. A partir de quinta-feira (16) o tempo volta a ficar seco com predomínio de sol.





Em Campo Grande a temperatura mínima será de 18°C e a máxima de 28°C. Em Dourados o dia amanhece com 10°C e a máxima não deve passar de 26°C.





Por Clayton Neves