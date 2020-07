Quarta-feira amanhece com nevoeiro em Campo Grande e anuncia chegada de frente fria

Por volta das 6h, os termômetros marcavam 17°C em Campo Grande; máxima não passará dos 25°C





A quarta-feira (8) amanheceu com nevoeiro em Campo Grande e com clima mais fresco, anunciando a chegada de nova frente fria a Mato Grosso do Sul. As informações são do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).





Na Capital, por volta das 6h, os termômetros marcavam 17°C. No decorrer do dia, o sol aparecerá entre nuvens e a temperatura máxima não passará dos 25°C. Há possibilidade de pancadas de chuva em áreas isoladas no período da noite.





Em algumas cidades da região sul, como Dourados, Ponta Porã, Mundo Novo, Paranhos e Tacuru, o dia amanheceu chuvoso. A previsão é de mais chuva no decorrer da quarta-feira, podendo ser pancadas acompanhadas de trovoadas. A máxima também não passará dos 25°C.





No Pantanal, o dia amanheceu com temperatura na casa dos 16°C, mas no decorrer do dia poderá chegar aos 30°C. A previsão é de quarta-feira de céu nublado em Aquidauana, Corumbá, Ladário e Porto Murtinho.





Na região leste, o sol aparecerá entre nuvens e não há previsão de chuva. A máxima será de 25°C em Três Lagoas, Selvíria, Paranaíba, Santa Rita do Pardo e Água Clara.





Por: Kerolyn Araújo