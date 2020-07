Acidente que matou três da mesma família aconteceu após veículo atropelar anta

©ILUSTRAÇÃO O acidente que matou três pessoas da mesma família, pai, mãe e filho, na noite desta terça-feira (7), na MS-040 em Santa Rita do Pardo a 267 quilômetros de Campo Grande, aconteceu após o veículo atropelar uma anta e não tentar desviar do animal como dito anteriormente.





O casal e filho estavam em uma van que seguia sentido Santa Rita do Pardo sendo que na pista contrária vinha um caminhão carregado com pinga. Acredita-se que a van atropelou o animal e invadiu a pista contrária batendo no caminhão, que tombou às margens da rodovia ficando a carga espalhada na pista.





Na van, mãe e filho focaram presos nas ferragens e o motorista foi arremessado para fora sendo arrastado. A vítima acabou dilacerada. Todos morreram no local e ainda não se tem a identificação das vítimas.





O motorista do caminhão ficou retido no veículo sendo socorrido e levado para o hospital da cidade. Não se sabe o estado de saúde do caminhoneiro.





Por: Thatiana Melo