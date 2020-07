Preocupado com avanço da Covid-19 em Aquidauana, deputado Felipe Orro cobra responsabilidade do município

O deputado estadual Felipe Orro cobrou responsabilidade da Prefeitura de Aquidauana com ações efetivas para frear o avanço da pandemia Covid-19, sobretudo nas aldeias indígenas, onde a situação assume contornos preocupantes. O parlamentar concedeu entrevista a uma rádio local nesta sexta-feira (31) em que criticou o desempenho da atual gestão e cobrou transparência na aplicação dos recursos recebidos para enfrentamento da pandemia.





Somente este ano, Aquidauana recebeu mais de R$ 6,4 milhões do Governo Federal, além de emendas estaduais, incluindo o repasse de R$ 330 mil de autoria do deputado, destinados às ações de enfrentamento à pandemia na cidade. “Nós estamos vivendo outros tempos, outros momentos e os investimentos não estão acontecendo e não temos as parcerias com a Saúde Indígena. Eu não entendo o que vossa excelência está fazendo”.





Felipe também questionou a manutenção da usina de oxigênio do Hospital Regional. “O CTI conta com 10 leitos, mas apenas 04 (quatro) respiradores podem ser acoplados à rede de oxigênio”, reforça.





O número de óbitos na comunidade indígena vem crescendo exponencialmente e ações efetivas da Prefeitura não tem dado conta de frear as vítimas do novo coronavírus. Isso conforme Felipe deve-se ao descaso em que a Saúde de Aquidauana se apresenta e a falta de investimentos e parcerias.





“Nós tínhamos que ter esta parceria sim com as comunidades indígenas. Há 20 anos atrás havia ambulância para atender as aldeias em parceria com a FUNASA, SESAI e com a Saúde Indígena do governo Federal. Nós colocamos ambulância, colocamos motorista e eles (Governo Estadual e Federal) davam o combustível. Quase 20 anos depois não tem nenhuma ambulância para atender as aldeias. A ambulância foi uma conquista da comunidade indígena que hoje não tem mais”, critica o deputado.





Durante a entrevista, Felipe lembrou da época quando saiu da Prefeitura e sua missão enquanto gestor da cidade era a de transformar Aquidauana em um grande polo de Saúde, “Eu dizia há mais de 12 anos atrás quando saí da Prefeitura de Aquidauana que nós tínhamos que tornar esta cidade em polo de Saúde. Sempre foi meu sonho. E naquele momento, nós tínhamos um hospital relativamente pequeno e com parcerias (na época com o governo do Estado) conseguimos construir um CTI com uma equipe completa que serviu a população durante muitos anos, que depois foi trocada, retirada a equipe, e hoje nós temos esta situação. Nós também conseguimos no período que estávamos na Prefeitura a reforma completa da maternidade do Hospital Regional, inclusive ganhou a certificação “Hospital Amigo da Criança”, a maternidade era um grande modelo, um grande exemplo na época para Aquidauana e servia toda a região.”





Felipe Orro implantou o serviço de hemodiálise, já na época com dois nefrologistas que atendendo hoje pacientes de Aquidauana, Anastácio e toda região do Pantanal, incluindo também alguns municípios da Região Sudoeste como por exemplo, Jardim. “Isso foi um grande alento pois na época tínhamos comprado um veículo novo para levar as pessoas três vezes por semana para fazer o tratamento de hemodiálise em Campo Grande e a partir daquele momento conseguiam fazer aqui mesmo, isso foi um grande salto na Saúde da cidade”, lembra o deputado.





Outra questão importante que marca a história de Felipe Orro na construção de uma Saúde de qualidade para a população aquidauanense foi a municipalização do pronto socorro, que segundo o parlamentar, na época enfrentou momento bastante difícil na Secretaria Municipal de Saúde quando o hospital apresentou quatro folhas de salários atrasados.





“Fizemos uma intervenção naquele hospital e deu certo, nós conseguimos quitar as folhas em atraso no primeiro mês que nós estávamos na intervenção. Depois disso, reformamos a capelinha, compramos rouparia nova, reformamos o ambulatório, colocamos televisores na entrada do pronto socorro que já estava municipalizado, instalamos aparelhos de ar condicionado, etc. Nós tínhamos uma equipe enxuta que trabalhava no hospital, altamente competente”, ponderou.





Durante a entrevista, Felipe lembra o momento em que colocou 10 leitos no CTI (Centro de Terapia Intensiva) em atividade para atender os pacientes em estado mais grave. “Tínhamos manutenção, fazíamos às análises da água, cuidamos para que o centro de hemodiálise funcionasse perfeitamente e isso desde a limpeza à desinfecção, reformas, capela, rouparia nova, nós cuidamos para que tudo funcionasse perfeitamente. E funcionava”, afirma.





Ainda prefeito, Felipe Orro reformou o Centro de Especialidades Médicas (CEM) de Aquidauana sem auxílio de recursos extras, implantou no Hospital um regime de plantão 24 horas com cinco especialidades a distância no ambulatório, ativou 10 leitos de CTI com 10 respiradores, ampliando a gama de atendimentos de urgência na Saúde local.





“Vivemos agora em uma pandemia, se naquela época sem recurso, praticamente só com a receita do município conseguimos fazer isso, hoje era para ter muito mais de 50 leitos”, lamenta o deputado.





“Sabem quantos estão funcionando? Apenas quatro leitos dos 10 por falta de manutenção, foi sucateado. Não se deu manutenção no oxigênio, portanto, não é possível estar em funcionamento. Mesmo recebendo mais de R$ 6,5 milhões do governo Federal, mesmo recebendo as emendas parlamentares. Eu não sei onde o prefeito gastou o dinheiro das minhas emendas parlamentares que destinei à Saúde de Aquidauana e Anastácio. Não tivemos um retorno para saber o que foi comprado com isso. Isso prefeito, é irresponsabilidade”, finaliza Felipe.





ASSECOM