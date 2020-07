Deputado Antonio Vaz, solicita em caráter de urgência auxílio dos profissionais das forças armadas para combate do Covid-19

Em meio a pandemia do novo coronavírus, a solicitação do deputado estadual Antonio Vaz (Republicanos), foi atendida onde determina urgência nas instalações de Centro de Triagem para testes do novo coronavírus, nas microrregiões do Mato Grosso do Sul, o parlamentar também pediu auxílio dos profissionais das forças armadas para o combate do Covid-19.





Para Vaz, o objetivo dos centros de triagem é desafogar as unidades de saúde UPAS, evitando que as pessoas mais vulneráveis, ou com outro tipo de doença possa ter contado com pessoas infectadas pelo COVID-19.





“A solicitação das forças armadas é necessária, pois nos últimos dias Mato Grosso do Sul, teve um aumento relativo nos casos do coronavírus no Estado. Diante disso é de suma importância esses testes rápidos e a ajuda de mais profissionais, para um tratamento precoce evitando que os sintomas se agravam” explicou Vaz.





Por: Adriana Ximenes