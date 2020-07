Prefeitura faz contrato com Hospital do Pênfigo para UTIs a pacientes com coronavírus

Campo Grande contrata entidades de saúde particulares para reforçar atendimento

Estado aumentou quantidade de leitos de UTI ©A.Frota/Ilustrativa Edição extra do Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande), no sábado (18), trouxe a contratualização de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) com o Hospital do Pênfigo. A unidade de saúde foi a única a manifestar interesse na chamada pública do município, aberta na semana passada.





Segundo o extrato, tratam-se de diárias de leitos de manejo clínico adulto, com valor de R$ 650 e, no caso de UTI, R$ 2,7 mil. Estes preços não incluem serviços complementares e o pagamento será feito de acordo com a utilização dos locais.





A Prefeitura de Campo Grande e Governo de Mato Grosso do Sul estão contratando locais de tratamento diante do expressivo aumento, constatado diariamente, de pacientes com coronavírus. Na Capital, já foram contratados Hospital El Kadri, Clínica Campo Grande, Proncor, entre outros, além do Pênfigo.





Mato Grosso do Sul registra 222 mortes, de acordo com boletim divulgado pela Secretaria de Saúde no domingo (19) – seis destes óbitos foram confirmados em 24 horas. São 16.403 casos da doença no Estado.





Apesar do quadro indicando colapso no sistema de saúde e medidas que tentam impedir a circulação de pessoas, a taxa de isolamento continua baixa. Na Capital, ainda ontem, a situação ficou no patamar de 43%.





Fonte: Midiamax Por: Mayara Bueno