EMPREGOS| Prefeitura em MS abre seleção com 23 vagas na área da saúde e salários de até R$ 4,5 mil

Não é permitida a participação de candidatos que estão no grupo de risco para coronavírus

A Prefeitura de Ladário, a 426 km de Campo Grande, publicou edital nesta segunda-feira (20) com a abertura de processo seletivo emergencial para contratação de profissionais de saúde por tempo determinado, em razão da pandemia de coronavírus. São 23 vagas disponíveis e os salários chegam a R$ 4,5 mil.





Conforme edital, há uma vaga para médico clínico geral com salário de R$ 4.462,42; cinco vagas para enfermeiro geral com salário de R$ 2.550,30; seis vagas para técnico em enfermagem geral com salário de R$ 1.045,00; uma vaga para odontólogo com salário de R$ 4.537,64; 10 vagas para agentes sanitários com salário de R$ 1.045,00.





A remuneração será composta pelo vencimento base mais insalubridade e valor equivalente à gratificação especial por função específica. Não é permitida a participação de candidatos que estão no grupo de risco para coronavírus.





Serviço





As inscrições devem ser feitas entre esta segunda (20) e terça-feira (21). Os candidatos devem preencher ficha de inscrição e entregar na Secretaria Municipal de Saúde das 8h às 11h e das 13h às 17h. A secretaria fica localizada na rua Comandante de Souza Lobo, nº 1197, Centro, Ladário.





Confira detalhes sobre o edital no Diário Oficial dos Municípios de MS , a partir da página 223.





Por: Mychela Rocha