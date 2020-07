Polícia Militar prende jovem por tráfico em Nova Andradina

A Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, prendeu na noite de sábado (11), um jovem de 20 anos após ser flagrado comercializando drogas. A equipe de Força Tática realizava policiamento ostensivo pela área central quando foi acionada pela central de emergência (190) sobre uma denúncia anônima que dizia que um condutor de um Gol bege estaria usando o veículo para entregar drogas na modalidade delivery. Relatou ainda que o indivíduo morava na Avenida Eulenir de Oliveira Lima.





Em posse das informações a equipe policial deslocou até local e obteve êxito em abordar o veículo no cruzamento da Av. Eulenir de Oliveira Lima com Rua Santiago Puga. Foi realizada a busca pessoal no condutor onde foi encontrado R$ 29,00 reais, já na busca no carro foi encontrada uma porção de cocaína.





Perguntado sobre o entorpecente o rapaz relatou que a droga era sua e tinha acabado de sair para entregar, disse também que utilizava o celular para fazer as negociações por um aplicativo de mensagens.





Questionado sobre o tempo em que estava comercializando drogas, disse que há aproximadamente um mês e que comprava de um homem muito conhecido no meio policial também pela pratica de trafico de drogas. Citou ainda que a confecção das porções eram feitas na sua residência e que teria mais entorpecentes lá.





Os policiais militares deslocaram até o endereço, onde em buscas no imóvel foi localizada no rack da sala uma porção bruta de cocaína, no sofá R$40,00, no quarto dentro do guarda roupa foi encontrado um prato usado para confeccionar as porções, juntamente com uma tesoura e recortes de saco plástico. Já na gaveta da cômoda 08 (oito) porções prontas para o comércio, sendo 05 (cinco) de Cocaína e 03 (três) de Crack. Diante dos fatos foi dada voz de prisão ao rapaz, sendo encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina para as investigações e providências.





ASSECOM/8º BPM